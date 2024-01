Open d'Australie : Un carré presque parfait, le programme des demi-finales !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Place au grand show à Melbourne puisque les demi-finales du tableau masculin de l'Open d'Australie seront au programme ce vendredi. Le tournoi n'a quasiment connu aucune surprise mais un invité s'est tout de même glissé à ce rendez-vous, Alexander Zverev. L'Allemand, numéro 6 mondial, a dominé un Alcaraz peu inspiré et il s'est offert le droit de jouer une place en finale face à un adversaire qu'il connaît très bien, Daniil Medvedev. La journée débutera par le désormais incontournable Djokovic-Sinner.

L'édition 2024 de l'Open d'Australie signe des records en termes de matches disputés en 5 sets et de réussite pour les têtes de série entre autres. En effet, 6 des 8 premiers joueurs du monde ont réussi à se qualifier en quarts de finale de l'Open d'Australie, une grande première à Melbourne et seulement la quatrième fois depuis le début de l'ère Open en Grand Chelem. Les affiches des demi-finales auraient pu opposer le top 4 du classement ATP, comme au bon vieux temps du Big 4...

Djokovic-Sinner pour ouvrir le bal

Première finale de cet Open d'Australie, c'est le double mixte qui débutera la journée sur la Rod Laver Arena à 2h du matin. Si tout va bien, la première demi-finale du tableau masculin débutera à 4h30 en France et elle opposera bien sûr Novak Djokovic à Jannik Sinner. Le Serbe, qui vient de jouer en journée deux fois d'affilée, devrait avoir moins chaud cette fois-ci mais l'Italien pourrait faire monter la température. Presque parfait depuis le début du tournoi, il aura l'occasion d'enregistrer la plus grande victoire de sa carrière.

Medvedev-Zverev, la grande rivalité

C'est incontestablement l'une des plus grandes rivalités de la dernière décennie sur le circuit. Daniil Medvedev retrouvera Alexander Zverev pour tenter de se qualifier pour sa troisième finale à l'Open d'Australie. Le Russe et l'Allemand ne sont pas en très bons termes et sur le terrain, ils ont souvent dû se battre. Vendredi à partir de 9h30 en France, les deux hommes disputeront déjà leur 19ème duel et c'est le Russe qui a pris l'avantage ces dernières années. En 2023, ils se sont joués 6 fois pour 5 victoires de Medvedev. D'ailleurs ces derniers ont connu un tournoi assez similaire et arrivent déjà dans leurs réserves.

Djokovic assuré de garder le trône

C'était l'une des interrogations du tournoi : Novak Djokovic aurait pu perdre la place de numéro 1 mondial si Carlos Alcaraz avait joué un tour de plus que lui dans le tournoi ou s'il l'avait battu en finale. Le Serbe pouvait également voir Daniil Medvedev le dépasser en cas de défaite en quart de finale. Mais avec sa qualification pour les demi-finales, il est assuré de garder le trône et ce pour un petit moment. En effet, il pourra se rendre aux Etats-Unis en mars prochain pour jouer les premiers Masters 1000 et prendra forcément plus de points que ses adversaires. A noter qu'en cas de victoire finale, Medvedev dépasserait Carlos Alcaraz au classement.