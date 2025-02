OM : L'accord à l'étranger qui relance complètement le mercato !

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal touche à sa fin et l'OM prévoit encore du mouvement dans cette dernière ligne droite. Après la rencontre face à l'OL, Roberto De Zerbi a indiqué qu'il attendait encore deux nouveaux jours dont un milieu de terrain. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, Ismaël Bennacer est de nouveau dans les petits papiers du club, au même titre qu'un certain Nicolo Fagioli. D'ailleurs, l'Italien serait tombé d'accord avec un autre club.

L'OM espère encore se renforcer à quelques heures de la fermeture du mercato hivernal. Et Roberto De Zerbi a exprimé des besoins précis. « Benatia et Longoria font très bien les choses. Ce n'est pas facile de trouver les joueurs pour nous renforcer, mais je pense qu'on a encore besoin de deux : d'un milieu de terrain et d'un joueur derrière », a déclaré le coach de l'OM après le succès face à l'OL obtenu dimanche soir. Et en coulisses, ça se bouscule bel et bien.

Des signatures surprises à l'OM avant la clôture du mercato ? Riolo dévoile des infos en direct ! ⚽

Accord trouvé pour Fagioli

La piste menant à Nicolo Fagioli est compromise. D'après les informations de La Repubblica, la Fiorentina aurait trouvé un accord avec le milieu de terrain italien. Un accord qui explique certainement la réouverture du dossier Ismaël Bennacer.

Marseille insiste pour Bennacer

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, l'OM tente de signer Ismaël Bennacer. Les parties sont tombées d'accord et le club phocéen n'attend plus que l'aval du Milan AC.