Gaël Monfils victime d'un «coup de poignard» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un immense exploit au tour précédent en venant à bout du numéro 4 mondial Taylor Fritz, Gaël Monfils était au rendez-vous des huitièmes de finale de l'Open d'Australie ce lundi matin face à un autre Américain, Ben Shelton (n°20). Malheureusement le Français de 38 ans a dû abandonner au début du quatrième set, épuisé par tous les efforts consentis dans le tournoi. Il ne pouvait plus faire fonctionner la machine.

Avec ce début de saison époustouflant, Gaël Monfils pouvait espérer gravir un échelon de plus pour essayer d'atteindre les quarts de finale de l'Open d'Australie. A 38 ans, le Français a déjà réalisé une performance hallucinante en étant le deuxième joueur le plus âgé à rallier la deuxième semaine à Melbourne, juste derrière Roger Federer. Mais face à Ben Shelton, la marche était un peu trop haute physiquement pour pouvoir continuer. Il a même pris la décision d'abandonner pour éviter de se blesser.

Monfils encore au combat

Au troisième tour, Gaël Monfils avait réussi à décrocher la plus belle victoire de sa carrière en Grand Chelem en termes de classement dans un match maîtrisé. Mais à 38 ans les efforts sont forcément plus difficiles à répéter et face au puissant Ben Shelton, le Français a tenu la dragée haute pendant trois sets avant de craquer. « Quand je l'ai breaké, j'étais mort. Si on regarde la balle de break, on voit que je suis à l'arrache, je ne savais même pas que j'avais breaké, limite... Et je me suis dit, véridique : ''Mais pourquoi tu es allé la chercher, cette balle''... J'étais rôti. Je sentais que je n'arrivais plus trop à pousser sur les jambes, il fallait tenir mon jeu de service, je me disais qu'il fallait tenir à l'expérience. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et derrière, ça a été très long » explique-t-il d'après L'Equipe. Les deux hommes se sont neutralisés sur leur service lors des deux premières manches, l'Américain concluant au tie-break la première et le Français l'imitant dans la deuxième.

« J'ai vraiment eu peur »

En prenant le service de son adversaire au début du troisième set, Gaël Monfils n'a pas réussi à concrétiser cet avantage, lui qui était en souffrance. « Dès le début, j'ai senti la fatigue. Il faisait très lourd. J'espérais qu'on allait bien servir tous les deux, sans trop d'échanges. On a bien servi, mais il y a eu quand même des échanges... Le plan ne commençait pas bien. Pour le retourner, j'ai forcé sur les jambes. Son jeu m'a usé. Et j'ai senti que j'avais franchi une limite. La tête, elle veut. On va la dire, la phrase : ''À un moment, j'ai plus vingt ans, quoi !'' C'est trop physique pour moi. Il y avait une barrière, à 100 m devant moi, où c'est marqué : '' Interdit'' (il se marre). Même de revenir en arrière, c'était trop dur. Au début, je me demande si ce n'est pas une crampe, j'aurais même voulu que c'en soit une. Mais ça ne vibrait pas dans la jambe, tu sens le coup de poignard (dans la cuisse). Je bois le jus de cornichon et je me dis : ''Qu'est-ce que tu es en train de faire, t'as pas de crampes...'' Je vois juste que je suis mort. Et je suis hyper heureux parce que j'ai vraiment eu peur de faire le mauvais mouvement en essayant de m'arracher pour gagner un ou deux jeux » poursuit le 41ème joueur mondial.