Double transfert, la surprise de dernière minute au PSG !

A quelques heures de la fermeture du mercato d'hiver, le PSG n'a enregistré qu'une seule recrue, à savoir Khvicha Kvaratskhelia, mais s'est montré plus actif dans le sens des départs. Malgré tout, les Parisiens prévoiraient encore deux signatures, mais essentiellement dans le but de préparer l'avenir, et non pas pour renforcer immédiatement l'effectif de Luis Enrique.

Cet hiver, le PSG aura particulièrement été actif dans le sens des départs. En effet, Randal Kolo Muain (Juventus), Milan Skriniar (Fenerbahçe) et Marco Asensio (Aston Villa) ont tous été prêtés. Des prêts à l'étranger rendus possibles par le transfert définitif de Xavi Simons au RB Leipzig, ou encore celui de Cher Ndour à la Fiorentina, sans oublier la rupture du contrat de Juan Bernat. Côté arrivées, seul Khvicha Kvaratskhelia a signé en provenance de Naples, pour 70M€. Une recrue majeure, mais qui pourrait toutefois être la seule du mercato d'hiver qui ferme ses portes ce lundi à 23h.

Deux signatures surprises au PSG ?

Et comme révélé par le10sport.com, le PSG ne compte pas recruter d'ici la fermeture du mercato. Une information confirmée à plusieurs reprises, notamment par RMC Sport. Toutefois, le média précise que le club de la capitale profite ce cette fin de mercato pour préparer l'avenir. Ainsi, le PSG travaillerait sur deux pistes, dont les noms n'ont pas filtré, non pas pour renforcer immédiatement l'effectif de Luis Enrique, mais bien pour préparer l'avenir.

Renato Marin arrivera l'été prochain au PSG

L'une de ses deux pistes concerne-t-elle Renato Marin ? Impossible à dire, mais Le Parisien a révélé ces dernières heures que le jeune portier (18 ans) de l'AS Roma allait s'engager pour cinq ans avec le PSG. International U19 avec l'Italie, l'Italo-Brésilien voit son bail s'achever en juin prochain avec la Louve et pourrait donc signer libre à Paris. Le club parisien prépare donc bien l'avenir, ce qui est conforme au nouveau projet.