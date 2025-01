EXCLU : Mercato d’hiver terminé pour le PSG ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir bouclé les départs de Randal Kolo-Muani et Milan Skriniar, et signé Khvicha Kvaratskhelia, le PSG semble avoir fait le plus gros de son mercato. Selon nos informations, Paris ne prévoit pas de recruter. Seuls des départs sont possibles.

Luis Enrique et Luis Campos ont fait le choix de miser sur un groupe pour le PSG. Pour les deux hommes, l’envie est là même : toucher le moins possible à ce collectif parisien. A l’instar de ce que Zinedine Zidane a fait avec le Real Madrid entre 2016 et 2018, Paris veut « bouger » le moins possible et ne solliciter le mercato que pour des ajustements. C’est le cas de cette fenêtre hivernale, avec les départs de deux « indésirables », Randal Kolo-Muani et Milan Skriniar. Le premier rejoint les rangs de la Juventus Turin, le second ceux du Fenerbahçe.

Le PSG tourne la page du mercato ! Des mouvements inattendus qui pourraient changer la donne. 😲

➡️ https://t.co/mBVA67wGS7 pic.twitter.com/UDwu5zn9wD — le10sport (@le10sport) January 23, 2025

Le PSG ferme la boutique ?

Offensivement, le PSG se renforce avec Khvicha Kvaratskhelia, en provenance de Naples. Luis Enrique a validé ce dossier pour avoir un renfort offensif de choix. En revanche, comme révélé par le10sport.com, Paris ne recrutera pas de défenseur central. Le mercato d’hiver est terminé dans le sens des arrivées. Selon nos sources, Paris ne bougera que dans le sens des départs, en fonction des opportunités. Des garçons comme Cher Ndour ou Ayman Kari sont susceptibles d’être vendus, par exemple.