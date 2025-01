Mercato : Après Kvaratskhelia, le PSG dégaine une offre à 75M€

Amadou Diawara

Ce vendredi, le PSG a officialisé la signature de Khvicha Kvaratskhelia, arrivé en provenance du Napoli pour une somme proche de 70M€ (hors bonus). En plus de l'attaquant géorgien, le club de la capitale aimerait boucler le transfert de Jhon Durán. D'ailleurs, l'écurie rouge et bleu aurait dégainé une offre à hauteur de 75M€. Toutefois, les dirigeants d'Aston Villa auraient repoussé la proposition parisienne.

Pour renforcer son attaque, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est attaché les services de Khvicha Kvaratskhelia. En effet, le club de la capitale a fait plier le Napoli en proposant une offre d'environ 70M€, hors bonus.

Le PSG et le clan Durán proches d'un accord ?

En plus de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG souhaiterait recruter Jhon Durán lors de ce mercato hivernal. Pour obtenir gain de cause sur ce dossier, l'écurie rouge et bleu serait déjà passée à l'offensive.

Aston Villa a refusé une offre de 75M€ du PSG

Selon les informations de Foot Mercato, divulguées par Santi Aouna sur X, le PSG a très bien avancé le dossier Durán. En effet, les hautes sphères parisiennes ont été proches d'un accord avec l'entourage du joueur. Pour faire plier la direction d'Aston Villa, le PSG aurait formulé une offre verbale à hauteur de 75M€. Toutefois, les Villans auraient balayé d'un revers de la main cette proposition. Reste à savoir si le PSG réussira finalement à recruter Jhon Durán cet hiver.