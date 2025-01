Paul Pogba : L'OM inquiété par plusieurs offres !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux mois après la résiliation de son contrat avec la Juventus, on ne sait toujours pas où Paul Pogba poursuivra sa carrière. L’OM fait partie des clubs annoncés sur la piste du milieu de terrain âgé de 31 ans, mais il est loin d’être le seul, puisque plusieurs clubs des cinq grands championnats européens lui ont fait une proposition.

Depuis le 1er décembre dernier, Paul Pogba est libre de tout contrat et donc de s’engager avec le club de son choix. Bien que sa suspension pour dopage ait été réduite à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport, la Juventus, où il avait fait son retour à l’été 2022, a décidé de résilier le bail de l’international français (91 sélections). Ce dernier pourra reprendre la compétition à partir du mois de mars, reste à savoir sous les couleurs de quelle équipe.

Pogba a plusieurs offres sur la table

L’OM est un club qui revient avec insistance lorsque l’avenir de Paul Pogba est évoqué. Par la voix de Medhi Benatia ou de Pablo Longoria, Marseille n’a pas fermé la porte à une éventuelle arrivée du milieu de terrain âgé de 31 ans. L’ancien joueur de Manchester United a l'embarras du choix, puisque d’après les informations d’ESPN, plusieurs formations des cinq grands championnats européens lui ont fait une offre. Un accord n’est en revanche pas imminent, Paul Pogba n’ayant pas encore pris sa décision et étudiant les propositions qui lui ont été formulées.

« Il y a des choses intéressantes et d’autres non »

C’est ce qu’il avait laissé entendre récemment dans un échange avec le streamer AmineMaTue. « Oui. Il y a des propositions, après, on se connaît. Il y a des choses intéressantes et d’autres non. On sort un exemple : pour aller en Russie, tout ça… ce n’est pas l’objectif », a déclaré Paul Pogba. « Rejoindre un club qui dispute la Ligue des Champions ? Et pourquoi pas ? Si ça vient, pourquoi pas ? On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d’autres choses. »