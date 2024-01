Tennis : Djokovic Nadal et Federer tiennent leurs successeurs

Benjamin Labrousse

Après avoir dominé les vingt dernières années, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer pourraient avoir trouvé leurs successeurs. En effet, beaucoup s’accordent à dire que Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Holger Rune peuvent prendre la succession du Serbe, de l’Espagnol et du Suisse. L’Italien, finaliste de l’Open d’Australie, s’estime juste chanceux d’avoir pu observer ces légendes de près.

L’avenir du tennis se porte bien. Le top 10 actuel au classement ATP regorge de jeunes talents, parmi lesquels figurent notamment Carlos Alcaraz (numéro 2 mondial), Jannik Sinner (numéro 4), et Holger Rune (numéro 8), respectivement âgés de 20 ans, 22 ans, et 20 ans. Si l’Espagnol a d’ores et déjà glané deux titres du Grand Chelem (US Open et Wimbledon), l’Italien a la possibilité d’obtenir son premier majeur ce dimanche à l’Open d’Australie. Beaucoup d’observateurs voient d’ailleurs en ces trois jeunes pépites, les successeurs de Novak Djokovic, Rafael Nadal, et Roger Federer.

Open d'Australie : Jannik Sinner vient à bout de Djokovic, un exploit en chiffres https://t.co/xWkn7WTvLL pic.twitter.com/B4inmA9ln1 — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Un nouveau Big 3 en plein développement ?

Sinner, Alcaraz et Rune ont-ils les capacités de dominer le circuit ATP comme leurs illustres aînés ? Peu probable tant Nadal, Djokovic et Federer ont marqué de leur empreinte l’histoire du tennis mondial. En revanche, ces trois joueurs semblent partis pour réaliser de nombreuses prouesses. Chacun dotés de personnalités bien différentes, l’Italien, l’Espagnol et le Danois possèdent également des styles de jeu distincts, et devraient régaler les fans de tennis sur les prochaines années.

« J’essaie toujours d’apprendre d’eux »