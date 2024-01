Open d'Australie : Jannik Sinner vient à bout de Djokovic, un exploit en chiffres

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il fallait se lever tôt pour assister à l'une des performances les plus marquantes sur le circuit ce vendredi. Opposé à Novak Djokovic en demi-finales de l'Open d'Australie, Jannik Sinner a réussi l'exploit de renverser le Serbe invaincu à ce stade de la compétition en carrière à Melbourne. L'Italien, numéro 4 mondial, disputera dimanche la première finale en Grand Chelem de sa jeune carrière et partira sûrement favori.

Sur le papier, on savait que Jannik Sinner avait les armes pour faire tomber Novak Djokovic dans son jardin australien. Le Serbe, titré à dix reprises, a eu beaucoup de mal à rivaliser avec son adversaire du jour dans un premier temps. Battu en 3h22 de jeu (6/1 6/2 6/7 6/3), le patron du circuit a enregistré sa première défaite à l'Open d'Australie depuis 2018. Et celle-ci aurait pu se terminer en trois sets s'il n'avait pas usé de son aura légendaire...

Le roi est tombé

Inutile de parler du succès que Novak Djokovic rencontre à l'Open d'Australie depuis ses débuts. A chaque fois qu'il a réussi à rallier les demi-finales, il a fini par gagner le titre. Pour sa 11ème présence dans le dernier carré, il pouvait donc partir confiant. Pourtant le début de match est une catastrophe pour lui qui peine à trouver son jeu sous la pression constante d'un Italien bien au rendez-vous. Rarement le Djoker avait pris une telle déculottée lors des deux premiers sets en Grand Chelem... Sinner devient quant à lui le troisième joueur (après Nadal et Federer) à battre le Serbe en Grand Chelem, en Coupe Davis et au Masters, le tout en l'espace de deux mois.

0 balle de break, la stat qui tue

Très à l'aise pour gêner Novak Djokovic dès l'entame du match, Jannik Sinner a parfaitement bien joué le coup pour concrétiser bon nombre de ses occasions. Lors de la troisième manche, le numéro 1 mondial élève le niveau et les deux joueurs se disputent un tie-break qui aurait pu tomber dans l'escarcelle de l'Italien. Ce dernier ne parvient pas à conclure sur sa première balle de match et doit se lancer dans un quatrième set. Les démons de sa défaite en quarts de finale de Wimbledon en 2022 reviennent mais il reste solide : Sinner remporte la rencontre sans concéder la moindre balle de break de tout le match. Inutile de chercher plus loin : il s'agit d'une grande première en Grand Chelem pour Novak Djokovic (hors abandon), meilleur retourneur du monde.

Sinner vers le titre ?

Impressionnant de facilité depuis le début de la quinzaine, Jannik Sinner pouvait arriver confiant face au maître des lieux. L'Italien a été solide mentalement pour ne pas flancher sur le plan tennistique et a réussi à se qualifier pour sa première finale, lui qui disputait seulement sa deuxième demi-finale en Grand Chelem. Quel que soit son adversaire dimanche, Alexander Zverev ou Daniil Medvedev, il devrait partir favori. Assistera-t-on au premier sacre d'un Italien depuis Adriano Panatta en 1976 à Roland-Garros ?