Tennis : Djokovic est le GOAT, il peut remercier Nadal et Federer

Alexis Brunet

Depuis de très nombreuses années, les fans de tennis s'étripent au sujet du GOAT. Qui est le meilleur joueur de l'histoire ? Trois noms ressortent à chaque fois, Rafael Nadal, Roger Federer, et Novak Djokovic. Pour Mats Wilander, c'est au Serbe que revient ce titre honorifique, mais il peut remercier ses deux rivaux, qui l'ont grandement aidé.

Les années passent, mais c’est toujours la même rengaine. Encore une fois, Novak Djokovic est en demi-finale d’un Grand Chelem. À 36 ans, le Serbe va défier le grand espoir italien, Jannik Sinner, pour une place en finale de l’Open d’Australie. Le Djoker est donc toujours autant en forme, et espère pouvoir améliorer encore un peu son record de titre en majeur.

Wilander vote Djokovic pour le GOAT

Chacun à donc son avis au sujet du débat du GOAT, et Mats Wilander a exprimé le sien pour Eurosport . La légende suédoise vote pour Djokovic, mais reconnaît toutefois l'importance de Nadal et Federer, pour permettre au Djoker d'atteindre ce niveau exceptionnel. « Il est le meilleur de tous les temps et il amène le jeu à un autre niveau, pas seulement concernant ce qui se passe sur le court. Je pense que c’est ce que nous commençons à apprécier avec Novak, ce qui n’était pas le cas lorsque Federer et Nadal étaient là, parce qu’ils étaient les premiers à le faire et que Novak est arrivé et a en quelque sorte troublé la paix. Tout le monde voulait voir Federer et Nadal, et Novak les a dépassés. Sans eux, il ne serait pas là où il en est. Nous devons l’apprécier à sa juste valeur. Il a atteint un tel niveau que cela ne durera pas éternellement. »

Nadal pourra-t-il égaler Djokovic ?

Novak Djokovic est donc encore en pleine forme physiquement, ce qui n'est pas le cas de Rafael Nadal. L'Espagnol a dû déclarer forfait pour l'Open d'Australie dernièrement, à cause d'une blessure. Le Majorquin reste donc toujours derrière le Djoker au niveau des titres en Grand Chelem (24 contre 22). Si l'hypothétique dernière saison du Taureau de Manacor est encore troublée par les blessures, il y a peu de chances que ce dernier rattrape le Serbe pour ce qui est des titres en majeur.