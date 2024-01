Open d'Australie : «Aucun plaisir», Djokovic fait une étonnante révélation

La rédaction

Bousculé lors de ses deux premiers matchs à l'Open d'Australie, Novak Djokovic retrouve progressivement son niveau habituel. Après sa victoire contre Taylor Fritz ce mardi, le numéro 1 mondial s'est qualifié pour les demi-finales du Majeur australien pour la onzième fois de sa carrière. Malgré une prestation globalement bonne, le Serbe a avoué n'avoir pris aucun plaisir sur le court.

Novak Djokovic brigue son onzième titre à l'Open d'Australie. En dépit d'une entrée en matière poussive dans le Majeur australien, le numéro 1 mondial s'est brillamment rebiffé. Victorieux avec la manière de l'Argentin Tomas Martin Etcheverry et du Tricolore Adrian Mannarino, le Serbe de 36 ans s'est imposé en quatre manches face à l'Américain Taylor Fritz en quarts de finale ce mardi.

Tennis : Surprise, Alcaraz imite Djokovic ! https://t.co/0zu8Gu012a pic.twitter.com/okymQyvlRe — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Direction la demi-finale pour Djokovic

Grâce à cette victoire, Novak Djokovic retrouvera le stade des demis-finales pour la onzième fois de sa carrière, où il y affrontera le numéro 4 mondial, Jannik Sinner, tombeur avec la manière d'Andrey Rublev ce mardi. Bien qu'il se soit quelque peu réconcilié avec son jeu, le tennisman serbe ne semble toujours pas épanoui.

«Je n’avais pris aucun plaisir sur le court»