Open d'Australie : Sinner intouchable, direction le titre ?

A l'aube du début des quarts de finale de l'Open d'Australie, qui débuteront dans la nuit de lundi à mardi en France, un premier constat peut être tiré dans le tableau masculin. Parmi les meilleurs joueurs du monde, presque tous ont répondu présent puisque seul Holger Rune a connu une déconvenue en prenant la porte contre Arthur Cazaux. Parmi les forces en présence, un semble sortir du lot tant il a dominé ses adversaires en première semaine : Jannik Sinner. L'Italien de 22 ans, numéro 4 mondial, n'a toujours pas perdu la moindre manche dans un tournoi qui bat certains records en termes de nombre de matches en 5 sets notamment.

C'est l'heure du petit bilan de la première semaine de l'Open d'Australie pour essayer de déterminer qui a conservé le plus d'énergie pour aller au bout et s'imposer dans ce tournoi assez spectaculaire. En effet, le début de la compétition a déjà été marqué de beaucoup de grands affrontements difficiles, y compris pour ceux qui pointent en haut du classement ATP. Si on devait le nom d'un favori pour soulever le trophée dimanche prochain, ce n'est peut-être pas celui de Novak Djokovic que l'on donnerait en premier à l'heure actuelle...

Sinner en pleine forme

En surfant sur la vague de sa fabuleuse fin de saison 2023, terminée par un titre historique pour l'Italie en Coupe Davis, Jannik Sinner éblouit le monde du tennis. Le numéro 4 mondial, qui faisait sa rentrée en compétition à l'occasion de cet Open d'Australie, semble parti sur la même dynamique, lui qui enchaîne les prestations de haut vol pour progresser dans le tournoi. A la fin du troisième tour, l'Italien était le seul joueur du tableau à ne pas avoir lâche de set sur son passage et la tendance s'est encore confirmée en huitièmes de finale puisqu'il a éliminé Karen Khachanov, pensionnaire du top 15, sans faire d'histoire. C'est la première fois qu'il se retrouve dans cette situation et confirme son progrès dans la hiérarchie des favoris...

Tennis : Humilié par Djokovic, il vide son sac https://t.co/VbMY6TmjED pic.twitter.com/cWvRjSPvX4 — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

Une décision qui paie

En décidant de ne disputer aucune compétition durant l'intersaison, choisissant l'Open d'Australie comme tournoi de reprise, Jannik Sinner a fait le choix de la sagesse avec son équipe. Visiblement, il a très bien fait quand on voit le niveau auquel il est capable d'évoluer. « Je suis heureux d’être à nouveau en quart de finale d’un tournoi du Grand Chelem. Cela semble facile, mais ce n’est pas le cas. Quelle que soit l’issue du tournoi, je suis content d’être arrivé là. Peut‐être que dans les années à venir, nous continuerons à choisir de ne pas faire de tournoi avant, ce qui nous donnera un peu plus d’espace pendant l’intersaison » a-t-il déclaré avant d'affronter Andrey Rublev en quarts de finale.

Un duel attendu contre Djokovic

Il pourrait s'agir du plus beau match du tournoi si les deux joueurs remportaient leur quart de finale. Jannik Sinner et Novak Djokovic seront favoris mardi et en cas de victoire, ils se retrouveront sur le court à l'occasion des demi-finales. C'est un match plus qu'attendu quand on voit leurs duels de la fin 2023, où l'Italien a réussi à se créer un petit avantage. En effet, vainqueur d'un énorme combat en poules du Masters, il était tombé sur un Serbe impitoyable quelques jours plus tard en finale, avant de complètement renverser la situation en Coupe Davis, sauvant 3 balles de match consécutives avant de s'imposer. Un nouveau duel mettrait le feu aux poudres !