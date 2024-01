Tennis : Le retour de Nadal décortiqué, Thiem l'attend ce mardi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand absent de la saison 2023, Rafael Nadal vient tout juste d'effectuer son retour à la compétition à Brisbane puisqu'il a commencé par le double. S'il a dû s'incliner, les choses sérieuses vont débuter tout de suite pour lui dans le tableau de simple puisque le tirage au sort a été un peu farceur. En effet, le Majorquin savait depuis samedi qu'il jouerait un qualifié. Il avait donc 1 chance sur 6 de tomber sur Dominic Thiem et c'est exactement le scénario qui s'est produit.

Ce sera forcément l'un des moments forts de ce début de saison 2024 : Rafael Nadal disputera un match de tennis presque un an jour pour jour après son dernier, lors de son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie. Le retour du Majorquin sera forcément très surveillé, lui qui pourrait disputer la dernière saison de sa carrière. A 37 ans, il est plongé dans l'inconnu mais a tout de même une idée derrière la tête.

Un immense défi

Depuis le début de sa carrière, Rafael Nadal a dû faire face à de nombreuses blessures qui l'ont parfois éloigné de longs mois du circuit. Mais jamais autant de temps et surtout, une telle absence à 37 ans sera difficile à rattraper. « C'est indéniablement son plus gros défi physique. Il a déjà été blessé et il avait su gérer avec les soins et aussi mentalement, parce qu'il a toujours montré une résistance à la douleur assez exceptionnelle. Mais là s'arrêter un an, sa plus longue absence à cet âge-là où le corps est forcément plus usé, on ne peut pas savoir comment il va revenir » affirme Paul Quétin, préparateur physique des équipes de France.

Un retour possible

Dans les colonnes de L'Equipe , deux préparateurs physiques ont ainsi analysé le retour à la compétition de Rafael Nadal à Brisbane. Malgré une pause aussi longue, quand on connaît le personnage, on peut s'imaginer qu'il réussisse quelques exploits. « S'il revient, c'est qu'il est déjà à un certain niveau de préparation et qu'il a des garanties, comme des sets d'entraînement de bon niveau ou qu'il a été capable de jouer pendant un certain nombre de jours consécutifs sans avoir de douleur ou d'appréhension particulières. Mais il ne saura vraiment qu'après un ou deux matches comment il réagit en compétition et s'il se sent prêt à faire une saison dans de bonnes dispositions ou s'il est encore loin de son meilleur niveau, ce qu'on peut imaginer quand même » poursuit Quétin.

Du temps nécessaire sur le court