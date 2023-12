Tennis : Nadal débarque en Australie, le retour se précise

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est le grand moment de ce début de saison et il faudra se lever tôt pour assister au retour de Rafael Nadal. Absent depuis l'édition 2023 de l'Open d'Australie après une blessure et une opération, l'Espagnol sera la grande attraction du tournoi de Brisbane la semaine prochaine. Le tirage au sort, effectué samedi, lui réservera peut-être une grosse surprise. Très actif à l'entraînement ces dernières semaines, il a désormais posé le pied en Australie comme au bon vieux temps.

La saison 2024 débute à peine et pourtant les fans vont connaître une grande émotion avec le retour à la compétition d'une des plus grandes légendes de l'histoire du tennis. Rafael Nadal ne s'attend peut-être pas à revenir en très grande forme mais il pourrait avoir une surprise quand on voit les commentaires de ses partenaires d'entraînement récemment. Le Majorquin a pour objectif de beaucoup jouer pour ce qui devrait être sa dernière saison sur le circuit.

Entraînement à fond

En annonçant son retour à la compétition pour le tournoi de Brisbane, Rafael Nadal ne fait pas les choses à moitié. Le Majorquin a mis tout en œuvre pour revenir en forme au bon moment. Ces dernières semaines, il a enchaîné les sessions d'entraînement, avec Arthur Fils,et Richard Gasquet par exemple. Tous ont glissé un petit mot sur la forme du champion espagnol au passage, témoignant ainsi qu'il joue très bien et qu'il semble prêt pour le retour.

Tennis : Djokovic champion du monde, la révélation sur sa carrière https://t.co/dDDsO3aXLR pic.twitter.com/1dBjJKRTTJ — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Nadal en Australie, réponse à venir

A quelques jours voire heures du début du tournoi de Brisbane, Rafael Nadal a enfin touché terre en Australie. Le Majorquin a déjà tapé la balle avec Holger Rune à Brisbane et attend patiemment le nom de son adversaire pour le premier tour du tournoi. C'est le premier élément de réponse que nous aurons lors de son match de lundi ou mardi. A 37 ans, il apparaît plus en difficulté que d'habitude et c'est peut-être sous un nouveau regard que ses adversaires le verront débarquer sur le court.

Retour au sommet possible ?

Rafael Nadal a déjà connu plusieurs résurrections impossibles dans sa carrière et il espère reproduire le coup de 2022, lorsqu'il était revenu sur le circuit après une blessure en réussissant le meilleur début de saison de sa carrière. Vainqueur à l'Open d'Australie après un retournement de situation improbable, le Majorquin dit qu'il ne s'attend pas à grand-chose. Les premières semaines le feront peut-être changer d'avis.