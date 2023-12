Tennis : Le pire est annoncé pour Nadal !

Alexis Brunet

Rafael Nadal n'a jamais été aussi proche d'un retour. Après presque un an sans jouer, l'Espagnol va reprendre la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane. À cause de cette longue coupure, il risque sûrement d'accuser le coup et l'écart pourrait être important avec les autres joueurs. L'ancienne numéro sept mondiale, Barbara Schett pense que le Majorquin aura beaucoup de mal à rivaliser.

Le tournoi de Brisbane débutera officiellement le 31 décembre prochain. L'ATP 250 n'est normalement pas le rendez-vous du circuit le plus suivi, mais un prestigieux invité va mettre un coup de projecteur sur le tournoi. C'est en effet à cette occasion que Rafael Nadal effectuera son retour à la compétition, presque un an jour pour jour après son dernier match officiel. L'Espagnol a pris le temps de soigner ses blessures et il tentera maintenant de disputer une dernière belle saison.

Nadal ne sait pas à quel niveau il sera

À travers une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Rafael Nadal est revenu sur ses attentes. L'Espagnol a prévenu, il n'attend rien pour son retour, si ce n'est se faire plaisir. « J'ai eu beaucoup de doutes, il y a eu des moments où ça semblait impossible que ce moment arrive. Mais nous avons maintenu l'éthique de travail et nous avons gardé espoir, et je crois que je suis prêt pour reprendre. Je ne sais pas à quel niveau ni à quoi m'attendre, mais peu importe. »

«Cela va donc être très compliqué pour lui»