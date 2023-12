Tennis : Auger-Aliassime en perdition, retour au sommet ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 1 du tennis canadien depuis un moment, Félix Auger-Aliassime a connu une année 2023 mouvementée. Largement dans le top 10 il y a un an, il a traversé un grand trou d’air pendant des mois qui aurait pu le propulser en dehors du top 50. Vainqueur du prix humanitaire Arthur Ashe pour son engagement dans le tennis en 2023, il s’est confié récemment sur ses envies de mieux pour la saison 2024. A 23 ans, il fait encore partie de cette jeune génération capable de s’imposer en Grand Chelem. Il faudra montrer de nouvelles couleurs.

Figure du circuit depuis des années, Félix Auger-Aliassime fait partie des joueurs qui ont le niveau nécessaire pour remporter un jour un Grand Chelem. Après sa fin de saison 2022 tonitruante, on s’attendait à ce que le Canadien joue un grand rôle en 2023. Mais il est passé à côté de sa saison malgré un sauvetage de dernière minute à la toute fin. 29ème joueur mondial pour démarrer 2024, il va tenter de relancer la machine.

Une descente difficile

En abordant 2023 au 6ème rang mondial, Félix Auger-Aliassime pouvait nourrir de grandes ambitions dans les plus grands tournois. Tout n’avait pas si mal commencé pour lui jusqu’à Indian Wells mais ensuite, il n’a quasiment plus gagné un match jusqu’en fin de saison. Perturbé par les blessures, il a eu du mal à comprendre la situation. « Ce qui est bien avec le tennis, c’est qu’on ne peut pas se cacher. La réalité, c’est que j’étais 6ème pour démarrer la saison et que je suis 29ème actuellement. Je dois l’accepter en tant que joueur et en connaître les raisons. Ce n’est pas pour se donner des excuses mais pour comprendre ce qui s’est passé, ce que je peux faire pour revenir à mon meilleur niveau et aller encore plus loin » a-t-il récemment confié à Eurosport .

Retour en confiance

Même s’il n’a pas fait de vraie pause, Félix Auger-Aliassime a connu un renouveau à la fin de la saison au tournoi de Bâle, qu’il avait déjà gagné l’an dernier. Le Canadien aurait pu sortir du top 50 en cas de mauvais résultat dans ce tournoi mais il a su se retrouver pour finir tout juste dans le top 30. La catastrophe a été évitée de justesse pour lui mais il semble être sur la bonne voie. « Ça a pris plus de temps que prévu, et je dois voir avec mon équipe comment arriver à retrouver plus vite mon niveau. J’espère que ça restera une parenthèse dans ma carrière. C’est mon défi » poursuit-il.

Bientôt au sommet ?