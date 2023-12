Tennis : La France à l'assaut de l'Open d'Australie, les places sont à prendre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un regain d'énergie en 2023 surtout du côté masculin, le tennis français a connu un bon bilan et se prépare pour 2024 qui s'annonce comme une année exceptionnelle en raison des Jeux olympiques. Tous les joueurs auront à cœur de vivre la saison avec cet objectif en ligne de mire et la première étape se trouve en Australie. Pour le premier Grand Chelem de l'année, la France aura énormément de cartouches pour le grand tableau mais aussi pour les qualifications. Il s'agit d'un passage obligatoire auquel les joueurs connaissent souvent du succès.

Ils seront déjà beaucoup à tenter leur chance dans le grand tableau de l'Open d'Australie. Les joueurs français tenteront de lancer de la meilleure des manières l'année 2024 lors des qualifications la semaine du 8 janvier. A quelques jours du début de la saison, tous s'activent pour arriver en grande forme. Entre belles histoires et promesses pour l'avenir, le tennis français sera attendu.

15 hommes et 7 femmes

Lors de la révélation des listes d'inscription pour les qualifications de l'Open d'Australie, on comptait 15 joueurs français et 7 joueuses françaises. Quelques jours plus tard, la situation n'a pas bougé mais d'ici le 8 janvier prochain, les places peuvent changer. En effet, côté masculin, Quentin Halys sera dans les trois premières têtes de série s'il n'intègre pas le grand tableau au jeu des forfaits et sera accompagné dans ce statut par Benoît Paire et Corentin Moutet. Côté féminin, Jessika Ponchet, Fiona Ferro ou Elsa Jacquemot par exemple tenteront de redorer l'image du tennis féminin français, alors que Séléna Janicijevic pourrait s'ajouter bientôt à cette liste.

Dans la continuité

Depuis des années, la France peut se targuer d'avoir énormément de joueurs classés dans le top 100 mais aussi dans le top 200 ou 300. Ainsi, ils sont beaucoup à tenter leur chance en qualifications de Grand Chelem. A l'Open d'Australie, les Français tenteront de poursuivre leur série de 7 tournois consécutifs avec au moins une qualification dans le grand tableau. La dernière fois qu'aucun joueur français n'avait réussi cette performance, c'était en Australie en 2022. Le tennis français se porte bien et peut espérer connaître quelques belles histoires.

La jeunesse au pouvoir ?

En suivant l'exemple d'Arthur Fils ou Luca Van Assche, de jeunes joueurs français en qualifications pourraient également s'inviter à la fête. Parmi les joueurs qui disputeront ce pré-tournoi, Terence Atmane, Titouan Droguet, Harold Mayot ou Giovanni Mpetshi Perricard pourraient réussir une percée. Dans la liste des belles histoires de cette édition, Jules Marie, qui vient d'atteindre son objectif après tant d'années d'efforts, lui qui partage tout son parcours sur YouTube.