Tennis : Djokovic surpasse Nadal et Federer, c’est historique !

Benjamin Labrousse

Ce n’est un secret pour personne, trois champions se partagent les candidatures au titre de GOAT (Meilleur joueur de tous les temps) avec Novak Djokovic, Rafael Nadal, et Roger Federer. Toutefois, plus le temps passe, plus le Serbe semble prendre une certaine avance par rapport au Suisse et à l’Espagnol dans ce débat. En plus du nombre de titres en Grand Chelem, Djokovic surpasse ainsi ses deux rivaux dans une catégorie bien précise. Explication.

En juin dernier, la victoire de Novak Djokovic à Roland-Garros avait relancé une éternelle question : quel est le plus grand joueur de l’histoire du tennis ? Car en plus de s’être imposé sur les terres de l’un de ses plus grands rivaux en la personne de Rafael Nadal, Nole en a profité pour surpasser l’Espagnol en termes de titre en tournoi du Grand Chelem. Au début de l’année 2023, Novak Djokovic possédait une longueur de retard sur Nadal et ses 22 sacres en Majeur. À la fin de l’année 2023, le Djoker en possède deux d’avances...Seulement, pour beaucoup, les sacres en Grand Chelem ne peuvent pas servir d’unique donnée nécessaire afin de placer Novak Djokovic devant Rafael Nadal et Roger Federer dans la question du GOAT (Greatest of All Time).

« La rivalité avec ces deux gars est la plus grosse rivalité que je n’ai jamais eue »

Novak Djokovic l’affirmait lui-même après son sacre à Roland-Garros en juin dernier : il ne souhaite pas être placé devant Nadal et Federer dans un quelconque classement. « Tout arrive pour une raison, alors je crois qu'ils ont joué un rôle important dans le succès du joueur que je suis aujourd'hui. Cela ne fait aucun doute. La rivalité avec ces deux gars est la plus grosse rivalité que je n’ai jamais eue. Ils définissent le joueur que je suis. Je ne veux pas dire que je suis le meilleur parce que ce serait manquer de respect envers tous les grands champions de notre sport au travers des différentes époques, quand le tennis se jouait de façon totalement différente » , déclarait ainsi le natif de Belgrade sur le plateau de Chanel Tennis .

Djokovic surpasse Nadal et Federer sur une statistique bien précise