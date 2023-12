Tennis : Une révélation est lâchée sur le retour de Nadal

Benjamin Labrousse

Alors qu’au cours du mois de novembre, Rafael Nadal a officiellement annoncé son retour sur les courts début 2024, l’Espagnol enchaîne les sessions d’entraînements intensives. S’il a lui même admis que son réel niveau de compétitivité était dur à analyser, certains estiment que le Taureau de Manacor se sent si bien qu’il a décidé de participer à l’Open d’Australie.

Une véritable machine. Alors que son dernier match officiel remonte au 18 janvier et une défaite dès son deuxième match à l’Open d’Australie, Rafael Nadal sera de retour en janvier 2024. Blessé au psoas (hanche), l’Espagnol a passé une année 2023 cauchemardesque, lui qui ne savait même pas s’il pourrait remettre les pieds sur un court de tennis il y a encore quelques mois. À la mi-novembre, Nadal coupait court aux rumeurs : l’homme aux 22 Grands Chelems sera bien de retour en 2024, et compte d’ailleurs participer à l’ATP 250 de Brisbane premier tournoi de l’année au niveau du circuit ATP, afin de prendre part à l’Open d’Australie dans la foulée (du 14 au 28 janvier 2024).

« Ne pas exiger de moi le maximum »

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux début décembre, Rafael Nadal faisait état de ses craintes à l’égard de son niveau de jeu à son retour : « Aujourd'hui, ce que j'espère vraiment, c'est d'être capable de ne pas reproduire cela, de ne pas exiger de moi le maximum, d'accepter que les choses vont être très difficiles au début et de me donner le temps nécessaire et de me pardonner si les choses tournent mal au début, ce qui est une très grande possibilité » .

