Tennis : Nadal sur le chemin du retour, l'incroyable révélation

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent des courts depuis près d'un an, Rafael Nadal a prévu de revenir à la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane la première semaine de janvier. Le Majorquin aux 22 Grands Chelems s'est préparé pour un ultime retour et veut mettre toutes les chances de son côté. Présent au Koweït la semaine dernière pour s'entraîner dans son académie aux côtés d'Arthur Fils, il commence à retrouver la forme. Mais retrouver la compétition sera complètement différent.

Depuis l'annonce de son retour à la compétition pour 2024, probablement sa dernière année sur le circuit, Rafael Nadal agite la planète tennis. A 37 ans, le Majorquin va tenter un improbable come-back mais beaucoup ont du mal à imaginer qu'il puisse connaître un grand succès. Pourtant, son retour aura bien lieu à Brisbane et il défendra ses chances à l'Open d'Australie, ce qui témoigne de sa volonté de réussir un gros coup avant de ranger les raquettes. Et visiblement, la semaine s'est très bien passée...

Une semaine satisfaisante

Après avoir tapé quelques balles avec Gabriel Debru chez lui à Majorque, Rafael Nadal a invité Arthur Fils au Koweït dans son académie pour une belle semaine d'entraînement. Le Français avait déjà confié la bonne forme du champion espagnol, une tendance confirmée par Carlos Moya, coach de Nadal. « Ces derniers jours au Koweït nous nous sommes entraînés avec Fils, et c'est vrai que c'était très bien, bien mieux que ce qu'il attendait. Rafa est venu ici en pensant qu'il ne serait pas compétitif, mais il repart en ayant la conviction qu'il pourrait l'être » peut-on lire sur le site de l'ATP.

Tennis : Polémique dans un tournoi français, l'improbable se produit https://t.co/dWl8AeVNPM pic.twitter.com/jAYoLb0fgY — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

La compétition, un paramètre important

Même si Rafael Nadal semble être en bonne forme et se prépare au mieux pour être prêt à Brisbane, rejouer en compétition n'est pas du tout la même chose après quasiment un an d'arrêt. C'est d'ailleurs ce qui fait peur à Carlos Moya. « Pour moi, c’est clairement l’assimilation de la charge des matches. Je pense que c’est ma plus grande crainte. Rafa va passer de l’entraînement, ce qui est bien, à la compétition. Et il est impossible d’avoir les mêmes conditions à l’entraînement qu’en match » déclare-t-il.

Un bon mois de préparation