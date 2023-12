Tennis : Polémique dans un tournoi français, l'improbable se produit

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison de tennis est déjà très longue quand on consulte les joueurs mais certains choisissent tout de même de rester très actif lors du mois de décembre. Ainsi, des tournois amateurs ont vu le jour ces dernières années, à l'image de l'Open de Bourg-de-Péage qui a accueilli quelques grands noms tels qu'Adrian Mannarino et Alex de Minaur. Mais une polémique est un peu venue gâcher la fête même si elle a fait un heureux : un certain Yanis Ghazouani-Durand qui a eu la chance de se mesurer à... Mirra Andreeva, 57ème mondiale.

Remportée par l'Australien Alex de Minaur dimanche en finale face à David Goffin, cette exhibition a lieu également pour les joueuses. L'édition 2023 accueillait ainsi Varvara Gracheva et Mirra Andreeva, qui se sont affrontées pour affronter Donna Vekic en finale. Mais cette dernière a dû déclarer forfait en raison d'une blessure et les organisateurs ont appelé en renfort Marta Kostyuk, joueuse ukrainienne classée 39ème à la WTA. Et celle-ci a fini par refuser de jouer au dernier moment...

Encore une polémique

Très engagée dans son combat à distance à propos du conflit ukrainien, Marta Kostyuk a peut-être poussé le bouchon un peu trop loin. En acceptant de remplacer Donna Vekic dans cette petite exhibition française, l'Ukrainienne faisait le bonheur des organisateurs. Au dernier moment, lorsqu'elle a compris qu'elle devait affronter la jeune Russe Mirra Andreeva en finale, elle a refusé de se présenter sur le court en réponse à la guerre dans son pays. Un contretemps qui a semé la pagaille mais qui a donné lieu à une situation un peu inédite...

Solution de dernière minute

Bien obligés de trouver une solution de dernière minute face à ce forfait de dernière minute, les organisateurs ont fait appel à un bénévole et sparring du club, Yanis Ghazouani-Durand, classé 1175ème à l'ATP. Invité dans le tableau masculin (défaite contre Arthur Rinderknech), il a donc mis les pieds sur le court pour affronter la jeune pépite du tennis féminin Mirra Andreeva, 17 ans seulement et déjà 57ème mondiale. « Vers 11h15, je devais jouer avec Andreeva en tant que sparring. Mais à 10h30, on m'apprend que je vais sûrement jouer contre Andreeva. Après le forfait de Kostyuk, on m'a dit que c'était peut-être la seule solution. Ça m'a mis un bon coup de pression » explique-t-il à Tennis Actu .

Un affrontement rare