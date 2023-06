Naturalisation validée, Garcia menacée ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au lendemain d'une édition 2023 de Roland-Garros décevante pour le contingent tricolore, le tennis français vient de récupérer une précieuse alliée : Varvara Gracheva. Il y a quelques semaines, la Russe avait confié qu'elle avait entamé une procédure pour être naturalisée française, elle qui s'entraîne dans le sud de l'Hexagone depuis longtemps maintenant. C'est chose faite !

Après un Roland-Garros raté, le tennis féminin français aura peut-être de quoi rebondir. Ce lundi, une nouvelle est tombée : la Russe Varvara Gracheva, 41ème joueuse mondiale, est officiellement devenue Française. Au classement actuel, elle devient donc la numéro 2 tricolore, derrière Garcia bien sûr mais devant Cornet et toutes les autres.

Une jeune joueuse en progression

Présente sur le circuit WTA depuis quelques années déjà, Varvara Gracheva joue certainement le meilleur tennis de sa carrière en 2023. La Russe pointe au meilleur classement de sa carrière à l'heure actuelle après une première finale cette année à Austin. A 22 ans, elle connaît une ascension fulgurante depuis quelques mois puisqu'elle a disputé les huitièmes de finale à Indian Wells et Miami par exemple. A Roland-Garros, elle a été corrigée par Sloane Stephens au deuxième tour mais il faudra désormais la suivre.

Un lien avec la France

Si elle a demandé sa naturalisation française, ce n'est pas par hasard. Varvara Gracheva a beau être Russe, elle vit en France et s'entraîne dans ce pays depuis plusieurs années désormais. En effet, son entraîneur est Jean-René Lisnard et elle s'entraîne dans son académie à Cannes, l' Elite Tennis Center . A noter qu'elle a entamé ces démarches il y a un moment maintenant, bien avant que la guerre en Ukraine n'éclate. Avec cinq ans de résidence en France et une lettre de la FFT, son dossier a été validé. Il faudra attendre encore quelques mois pour la voir avec un drapeau français sur le circuit WTA, lorsqu'elle aura récupéré son passeport.

