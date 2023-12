Tennis : Des résultats encourageants, le tennis français va mieux

La rédaction

Sous le feu des critiques depuis des années, le tennis français a souffert d'une nouvelle génération qui a eu du mal à pointer le bout de son nez après celle des Mousquetaires Tsonga, Monfils, Gasquet et Simon. Mais l'année 2023 a été très bonne sur le plan des résultats même s'il manque encore d'une grosse tête d'affiche côté masculin. Ce sera peut-être le rôle qu'occupera Arthur Fils dans quelques mois, lui qui pointe à la 36ème place mondiale à seulement 19 ans.

Invitée à faire le bilan de l'année 2023, la Fédération française de tennis est revenue sur les résultats des joueurs et joueuses et on ne peut que constater que les résultats sont encourageants pour l'année 2024, à tous les niveaux. De Gaël Monfils à Caroline Garcia en passant par Ugo Humbert et Clara Burel, il y a beaucoup de positif à tirer, mais il faudra également s'illustrer dans les grands rendez-vous nationaux pour marquer le coup.

Beaucoup de succès parmi l'élite

En 2023, la France a réussi à s'imposer à sept reprises sur le circuit ATP, du jamais vu depuis 2017. En effet, Adrian Mannarino a brillé en remportant 3 titres et Ugo Humbert, Richard Gasquet, Gaël Monfils et Arthur Fils ont tous gagné un trophée également. C'est donc un formidable résultat d'ensemble même s'il faut souligner qu'aucun de ces titres n'est survenu dans une catégorie supérieure aux ATP 250. L'ancienne génération a impressionné mais il faut aussi noter que la jeune génération est là, alors qu'Ugo Humbert vient tout juste d'intégrer le top 20. Arthur Fils, lui, a déjà connu une folle ascension.

Tennis : L'équipe de France fait peau neuve, vers une médaille aux Jeux olympiques ? https://t.co/Hx9sMuHxvW pic.twitter.com/lOFRroUBt4 — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

Des grands rendez-vous ratés

Les résultats des Français dans les tournois de "seconde zone" ne se traduisent pas des grandes performances à l'échelon supérieur, et notamment dans les deux grands rendez-vous de l'année, Roland-Garros et le Rolex Paris Masters. En effet, à chaque fois les Français ont eu du mal à exister puisqu'ils ont connu leur pire résultat de l'histoire du tournoi. Il faudra donc espérer mieux pour retrouver une certaine connexion avec le public français, qui ne rate jamais une occasion de se faire entendre.

Le tennis féminin en délicatesse