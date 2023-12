WTA 500 Adélaïde: Terrain de reconquête pour Caroline Garcia, cncienne N°4 mondiale

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 4 au classement WTA il y a un an, Caroline Garcia a connu une année difficile sur le circuit. La Française a finalement chuté au 20ème rang, loin d'être catastrophique, mais c'est surtout son niveau de jeu qui a déçu ces derniers mois. Alors qu'elle jouait beaucoup mieux en fin de saison, elle devra commencer la saison 2024 tambour battant puisqu'elle a décidé de jouer à Adelaïde une semaine avant l'Open d'Australie, l'un des premiers WTA 500 de l'année qui s'annonce déjà explosif.

Les choses sérieuses vont commencer très vite sur le circuit WTA. Les meilleures joueuses se donnent rendez-vous à Adélaïde juste avant l'Open d'Australie pour un WTA 500 déjà bien chargé. A Brisbane la semaine précédente, elles seront déjà quelques-unes à montrer leur bout de leur nez. Mais c'est vraiment à Adélaïde que les projecteurs seront braqués puisque 13 joueuses du top 20 seront présentes. Une répétition générale avant Melbourne.

Un plateau d'enfer

Comme bien souvent, les WTA 500 offrent une liste de joueuses exceptionnelle puisque beaucoup de grands noms se réunissent. A Adélaïde, il n'y aura a priori pas d'Iga Swiatek, de Coco Gauff, ni d'Aryna Sabalenka. Mais 13 joueuses du top 20 ont répondu à l'appel puisque Elena Rybakina et Jessica Pegula seront les deux premières têtes de série. Dans le top 10, les trois Tchèques Vondrousova, Muchova et Krejcikova seront également présentes. C'est donc un exercice formidable pour mettre en selle les joueuses qui enchaîneront directement avec l'Open d'Australie.

Garcia dans le bain directement

Dans ce tableau de 32 joueuses, les 13 filles du top 20 seront accompagnées d'autres joueuses classés entre la 20ème et la 30ème place comme Magda Linette, demi-finaliste au Majeur australien en 2023 en éliminant une certaine Caroline Garcia ou encore Elina Svitolina. Autant de bonnes joueuses dont la numéro 1 française va devoir se méfier. En difficulté, celle qui pointait à la 4ème place mondiale il y a un an a mis beaucoup de temps avant de trouver le chemin de la victoire face à une top 30 en 2023. Il faudra certainement le faire d'entrée de jeu pour lancer son année de la plus belle des manières.

Déjà de retour la semaine prochaine

Partie en vacances en Antarctique il y a quelques jours, Caroline Garcia a repris l'entraînement en Espagne avant de démarrer la saison 2024. Mais la Française sera présente lors d'une exhibition par équipes à Abu Dhabi du 19 au 24 décembre, la World Tennis League, où elle devrait faire face à Iga Swiatek et Elena Rybakina entre autres. Un bon échauffement avant de passer aux choses sérieuses...