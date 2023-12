Tennis : Les wild-cards françaises pour l'Open d'Australie connues

La rédaction

Premier Grand Chelem de l'année, l'Open d'Australie (14-28 janvier 2024) va parfaitement lancer la saison. Dans un mois, les meilleurs joueurs du monde se retrouveront pour un grand titre et parmi eux des invités puisque la Fédération française de tennis vient de distribuer les deux tickets pour le grand tableau côté masculin et côté féminin. Sans trop de surprises, Alizé Cornet et Arthur Cazaux rejoindront donc leurs compatriotes en Australie.

Tout se met en place tranquillement en attendant le retour de la saison. Dans quelques semaines, il sera déjà l'heure pour les joueurs de s'affronter sur les grands courts de l'Open d'Australie. La FFT a décidé d'attribuer ses deux invitations dans un accord de réciprocité avec le Grand Chelem australien à Alizé Cornet et Arthur Cazaux, deux profils complètement différents mais on ne peut pas dire que ce soit une grande surprise. Ils rejoignent donc notamment les invités australiens en attendant la fin de la liste complète.

Alizé Cornet, l'éternelle

Figure emblématique du tennis féminin français depuis plus de quinze ans, Alizé Cornet arrive quasiment en fin de carrière. La Niçoise est sortie du top 100 il y a quelques mois pour la première fois depuis des années pour avoir refusé de s'aligner sur les tournois en Chine. A bientôt 34 ans, elle va connaître une nouvelle expérience à l'Open d'Australie, la 18ème de sa carrière et surtout, elle va s'aligner pour la 69ème fois consécutive dans un tableau de Grand Chelem, un record dans l'ère Open dans le tennis féminin. Sa longévité extraordinaire est un exemple pour tous.

Arthur Cazaux, la jeunesse

Finaliste de l'Open d'Australie 2020 chez les juniors, Arthur Cazaux va connaître sa première expérience dans le grand tableau le mois prochain. Le Français, tout proche de disputer le Masters Next Gen cette année, pointe autour de la 130ème place mondiale, presque son meilleur classement. Né en 2002, il a connu quelques galères sur le chemin du haut niveau mais il a réussi à passer les qualifications de l'US Open en 2023 avant de s'incliner face à Andrey Rublev au premier tour. Tout juste dans le top 400 il y a un an, il avait lancé l'année de la meilleure des manières en remportant un Challenger dès la première semaine.

Un beau contingent

En cette fin de saison, de nombreux joueurs français ont tout fait pour tenter d'obtenir un classement suffisant pour leur permettre d'entrer dans le grand tableau de l'Open d'Australie. Chez les hommes, Arthur Cazaux sera donc le 12ème à intégrer pour sûr le tableau, en attendant d'autres prétendants. Le tennis féminin est un peu plus en difficulté mais Clara Burel pointe à la 51ème place mondiale ce lundi, son meilleur classement, après une grande semaine conclue par le titre à Angers.