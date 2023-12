Tennis : Ces joueurs récompensés pour leur engagement

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En cette fin de saison, il est l'heure pour l'ATP de remettre ses récompenses selon différents critères. De nos jours, il y a quelques grands noms de la scène tennistique qui n'hésitent pas à s'engager en faveur des enfants notamment et il existe une récompense, le prix humanitaire Arthur Ashe, qui est décerné chaque année à un joueur du circuit. En 2023, c'est Félix Auger-Aliassime qui remporte cette distinction, une vraie réussite pour le Canadien qui a créé un vrai partenariat.

Depuis 1983, le prix humanitaire Arthur Ashe est décerné chaque année par l'ATP à un joueur qui a su montrer son engagement pour une cause bien précise. Sur le circuit, il y a souvent des joueurs qui prennent des initiatives pour essayer d'apporter leur aide par exemple en se basant sur la pratique du tennis. Après Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et même Andy Murray l'an dernier, c'est Félix Auger-Aliassime qui a eu la chance d'être récompensé.

Un engagement qui dure

Son père étant originaire du Togo, Félix Auger-Aliassime a décidé d'agir en lançant un programme avec l'aide de BNP Paribas pour permettre aux enfants une meilleure éducation et une protection des droits de l'enfant dans ce pays d'Afrique. Ainsi, chaque point marqué en match par Félix sur le circuit ATP est monétisé à hauteur de 20$ (5$ par le joueur et 15$ par BNP Paribas). Depuis janvier 2020, 19 956 points ont été remportés sur l'ensemble des matches du Canadien, soit un don de plus de 400 000 dollars. Le joueur s'est d'ailleurs rendu plusieurs fois au Togo pour rencontrer les enfants et participer au développement de l'accès au sport.

Rublev s'engage aussi

Numéro 5 mondial, Andrey Rublev a lui aussi pris les devants ces derniers mois en créant sa propre marque de vêtements. Le Russe s'habille désormais avec sa création seulement, Rublo , et a livré un poignant message sur les réseaux sociaux récemment. « Je veux être honnête et dire la vérité. Tout le monde mérite une chance. Tous les revenus de la collecte (100 %) iront aux enfants dans le besoin. Il ne s’agit pas de faire du business cette fois‐ci, car je n’ai rien à y gagner. Je crois que l’ego des gens n’apporte que des choses négatives, et plus l’ego est grand, plus les choses se passent mal. Peu importe la façon dont les gens vous traitent, même s’ils vous traitent mal, la chose la plus importante est de garder la lumière à l’intérieur et de rendre votre ego aussi petit que possible » peut-on lire. Une jolie initiative qui lui a valu une félicitation de Novak Djokovic entre autres.

Le cœur sur la main

Sous ses airs de pile électrique qui déborde tellement d'énergie qu'il en vient à se frapper lui-même sur le court, Andrey Rublev n'en reste pas moins un joueur tellement aimable et apprécie de tous sur le circuit. Le Russe a très souvent un mot pour ses homologues ou avec le public à chacune de ses sorties, prenant le temps de les remercier longuement même après des gros combats.