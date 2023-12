Tennis : Djokovic craque, son calvaire n’est pas encore terminé

Alexis Brunet

Novak Djokovic est l'un des plus grands champions de l'histoire du sport, mais cela ne l'empêche pas d'avoir des moments de faiblesses. Dernièrement le Serbe est revenu sur l'Open d'Australie 2022, et son expulsion du pays qui l'avait particulièrement touché. Le Djoker a déclaré avoir été perçu à cette occasion comme le méchant, mais cela n'est pas la première fois de sa carrière que cela lui arrive, et ce n'est pas près de s'arrêter.

Novak Djokovic a encore une fois signé une année 2023 de grande qualité. Le Djoker a remporté trois des quatre tournois majeurs, et il ne lui a manqué que Wimbledon. Le Serbe a été battu en finale par Carlos Alcaraz, qui l'a empêché de réaliser le Grand Chelem calendaire. Il y a fort à parier que Nole voudra donc atteindre cet exploit en 2024, et cela commencera par l'Open d'Australie.

L'Open d'Australie 2022, un mauvais souvenir pour Djokovic

Novak Djokovic ne garde pas que des bons souvenirs de l'Open d'Australie. En 2022 par exemple, le Serbe avait été exclu du tournoi, en raison des mesures sanitaires anti-covid en place alors en Australie. Pour CBS , le Djoker est revenu sur cet épisode qui l'a particulièrement marqué. « J’étais considéré comme le ‘méchant’ numéro un mondial. C’est ce que j’ai ressenti, que le monde entier était contre moi. J’ai aussi vécu cette expérience sur le court, où le public ne m’encourage pas, mais je n’avais jamais vécu cela dans ma vie. Les gens ont essayé de me présenter comme un anti‐vaccin, mais je ne suis pas anti‐vaccin, je ne suis pas pro‐vaccin non plus. Je suis simplement pour la liberté de choisir. »

Djokovic est souvent chahuté par le public