Tennis : Sinner éclipse encore Djokovic, il lui rend un bel hommage

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 4 mondial, Jannik Sinner n'a cessé de marquer les esprits en 2023. L'Italien a réussi une incroyable fin de saison puisqu'il a réussi à battre Novak Djokovic à deux reprises en l'espace de 11 jours. Malheureusement, il a dû s'incliner en finale du Masters mais a réalisé des performances incroyables qui peuvent lui donner une grande confiance pour 2024. Il sera forcément surveillé dès ses débuts, lui qui vient de recevoir une jolie récompense de la part de l'ATP.

Jannik Sinner a tout du joueur apprécié et appréciable. L'Italien de 22 ans a enfin réussi à accélérer la cadence en 2023 pour s'illustrer dans les grands rendez-vous. Confiant pour la suite, il a déjà confié que 2024 devra être l'année de la confirmation. Avec son meilleur classement en poche, il sera peut-être l'adversaire principal de Novak Djokovic pour l'Open d'Australie. D'ailleurs, le Serbe aura très envie de prendre sa revanche sur tous les points, lui qui a vu l'ATP complètement l'ignorer dans l'attribution des récompenses de l'année.

Sinner préféré des fans

A chaque fin de saison, l'ATP remet aux joueurs des petites récompenses dans plusieurs catégories. En ce qui concerne l'award du joueur préféré des fans, c'est Jannik Sinner qui a été récompensé cette année un peu à la surprise générale. L'Italien fait suite à Rafael Nadal au palmarès, qui avait lui-même succédé à 19 années consécutives de domination de Roger Federer. Sinner remporte donc ce prix au nez et à la barbe de joueurs tels que Novak Djokovic ou même Carlos Alcaraz. Il semblerait que sa fin de saison ait beaucoup plu...

Tennis : Il lâche une grande annonce sur Djokovic https://t.co/QDlyxTwUag pic.twitter.com/9eaoOgoUHu — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

Arrivé à maturité

A 22 ans, Jannik Sinner a confirmé en 2023 les espoirs qui avaient été placés en lui auparavant. L'Italien semble prêt à passer à l'étape supérieure en 2024 : remporter un Grand Chelem. En tout cas, il a convaincu beaucoup de monde qu'il est capable de le faire désormais. « Il est certainement capable de remporter un Grand Chelem. Le fait d’avoir gagné la Coupe Davis lui permet d’aborder l’Open d’Australie avec un réel espoir. Et il a battu tous les membres du Top 10. On doit maintenant voir comment il gère le format d’un Grand Chelem : quand vous avez un jour de repos, si vous sentez la pression, si vous réfléchissez beaucoup et il est très réfléchi, vous pouvez avoir plus de problèmes. Il doit déjà disputer une finale » attend Ivan Ljubicic, ancien numéro 3 mondial.

Un mental d'acier