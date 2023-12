Tennis : Le clan Djokovic dévoile son grand secret

Alexis Brunet

Novak Djokovic à beau avoir 36 ans, il est toujours l'un des meilleurs joueurs au monde. Le Serbe enchaîne les titres, avec notamment trois majeurs gagnés lors de la saison 2022-2023. Une prouesse pour le Djoker, surtout quand l'on voit dans quel état se trouve l'un de ses plus grands rivaux, Rafael Nadal. D'après le préparateur physique de Nole, s'il est aussi performant c'est avant tout grâce à sa génétique.

Il y a peu de trophées qui ont échappé à Novak Djokovic la saison dernière. Le Serbe n'est pas passé loin du Grand Chelem calendaire en remportant tous les majeurs. Il n'y a que Carlos Alcaraz qui a été capable de le faire tomber en finale de Wimbledon. Nole voudra donc à coup sûr, l'année prochaine, réaliser cet exploit qui manque à sa collection.

«Nole est génétiquement un phénomène»

Lors d'un entretien pour World Tennis USA , Marco Panichi, le préparateur physique de Novak Djokovic a dévoilé pourquoi selon lui le Djoker est un phénomène. « Il y a plus d’une raison à son talent, mais toute réflexion doit partir du fait que Nole est génétiquement un phénomène. Un phénomène capable de tout faire avec simplicité et cohérence, mais aussi capable de faire des choses que d’autres ne peuvent pas faire. On ne peut toujours pas le copier. Il sait jusqu’où il peut aller et a donc l’expérience pour comprendre ce que son corps lui dit. Nous le soutenons en lui donnant les armes pour développer ces capacités innées. Nole est un champion exigeant, il veut beaucoup de lui‐même et par conséquent ceux qui l’entourent doivent s’adapter à ces ambitions. »

Djokovic - Federer : Nadal annonce enfin qui est «le meilleur» ! https://t.co/B7jHPMiLIO pic.twitter.com/Q6gvvhewy5 — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

Qui pourra le faire tomber en 2024 ?

Il faut donc s'attendre encore une fois à voir un Novak Djokovic très en forme pour la saison prochaine. Mais qui pourra alors stopper le Serbe ? L'actuel numéro deux mondial, Carlos Alcaraz pourrait en être capable, mais il devra mettre de côté ses blessures. Jannik Sinner peut aussi réussir cet exploit, il l'a d'ailleurs fait plusieurs fois la saison dernière. Enfin on peut se demander si Rafael Nadal y parviendra, s'il recroise la route du Djoker. L'Espagnol va faire son retour à la compétition, mais il n'y a pas de garantie sur le niveau qui sera le sien. Affaire à suivre...