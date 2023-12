Tennis : Il dévoile le secret de Rafael Nadal

La rédaction

Plombé par une blessure au psoas depuis le mois de janvier, Rafael Nadal va faire son grand retour à l'occasion du tournoi de Brisbane. Le retour de l'Espagnol est grandement attendu et celui-ci figure toujours comme un exemple de réussite. Alors que le tennis français est en crise depuis plusieurs années, Guy Forget a dévoilé la clé du succès du Majorquin.

Ce n'est un secret pour personne, le tennis français va très mal. La saison dernière encore, aucun français n'est parvenu à réellement briller. Pour rappel, le dernier succès d'un Tricolore dans un Grand Chelem remonte... à 1983. Cette année-là, Yannick Noah dominait aisément le Suédois Mats Wilander pour s'offrir Roland-Garros. Mais depuis, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent.

« Nadal, Federer ou Serena Williams sont nés champions »

Dans un entretien accordé à Tennis Actu , Guy Forget, ancien directeur de Roland-Garros, a tenté d'expliquer que l’influence et la responsabilité des Fédérations dans la réussite ou l’échec de ses joueurs étaient selon lui surestimées. Pour cela, il a notamment utilisé l'exemple du revenant Rafael Nadal, vainqueur de 22 Grands Chelems. « Nadal, Federer ou Serena Williams sont nés champions ou alors ils ont été assez intelligents pour s’entourer de gens qui les ont accompagnés tout au long de ce parcours. Mais ce n’est pas parce que le tennis espagnol a monté une Académie dans le sud de l’Espagne et que les joueurs ont fait du footing ou ont fait du panier, des coups droits et des revers liftés qu’ils ont gagné Roland‐Garros » .

« Nadal, c’est Pelé, c’est Picasso, c’est Mozart »