Tennis : Elle lâche une annonce troublante sur le retour de Nadal

Jean de Teyssière

Après une saison blanche, marquée par une blessure au psoas, Rafael Nadal a annoncé qu'il serait de retour en 2024 pour le tournoi de Brisbane en Australie. Un retour qui va être scruté de toutes parts, lui qui n'a plus mis les pieds sur un court de tennis depuis le deuxième tour de l'Open d'Australie. Mais pour Alizé Lim, qui a parlé avec Nadal, le retour risque d'être rude.

Les fans de Rafael Nadal peuvent être rassurés : leur idole va reprendre le chemin de la compétition. Le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem fêtera ses 38 ans l'année prochaine et a également prévenu qu'il s'agirait sans doute de sa dernière saison. Mais avant de penser à sa retraite, il va devoir soigner son retour.

«Il va devoir reconstruire sa confiance»

La consultante pour Eurosport , Alizé Lim, a pu parler avec Rafael Nadal et a détaillé les risques que pouvaient courir Nadal pour son retour à la compétition : « Ce que l'on retrouvera tout de suite, c'est sa mentalité, sa combativité. Ce qui peut clocher ? Il y a les pièges évidents : trouver sa longueur de balle, la fluidité dans les points. Et puis, bien sûr, il y a la réaction du corps. Faire des sets d'entraînement, ce n'est jamais comparable à un vrai match en termes de courbatures. Et quand on n'a plus cette jauge de confiance qui se remplit avec l'enchaînement des victoires, ça joue aussi. Donc il va devoir la reconstruire petit à petit. »

«Il est dans le flou total»