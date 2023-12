Tennis : Il annonce du lourd pour le retour de Nadal

Alexis Brunet

Le début d'année 2024 sera à coup sûr marqué par le retour de Rafael Nadal. L'Espagnol a indiqué qu'il allait reprendre la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane, avant d'enchaîner avec l'Open d'Australie. Le Majorquin aura alors été absent pendant presque un an. Le doute subsiste sur l'état physique du célèbre gaucher, mais Ivan Ljubicic vient de rassurer les fans de Nadal.

Dernièrement, Novak Djokovic a perdu certains de ses plus grands rivaux. En 2022, et après une très longue carrière, Roger Federer est parti à la retraite. Il ne restait donc plus que deux membres du Big 3 en activité : le Serbe et Rafael Nadal. Mais l'Espagnol aussi a disparu des radars pendant de longs mois. Ce dernier n'a pas pris sa retraite, même si cela a pu être envisagé à un moment, mais il s'est soigné. Le taureau de Manacor traînait une vieille blessure, qui l'empêchait de jouer en étant libéré. Remis sur pied, Nadal sera de retour au début de l'année 2024.

«J'ai eu beaucoup de doutes»

Lors de l'annonce de son retour, Rafael Nadal s'était confié dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. On y apprenait alors que le chemin avait été long et dur pour l'Espagnol, et qu'il était passé par plusieurs moments de doute. « J'ai eu beaucoup de doutes, il y a eu des moments où ça semblait impossible que ce moment arrive. Mais nous avons maintenu l'éthique de travail et nous avons gardé espoir, et je crois que je suis prêt pour reprendre. Je ne sais pas à quel niveau ni à quoi m'attendre, mais peu importe. »

Nadal est en forme