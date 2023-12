Tennis : Snobé par l'ATP, Djokovic envoie un message fort pour 2024

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Incontestablement le meilleur joueur de l'année 2023 quand on regarde les résultats, Novak Djokovic a en plus réussi ce qui ressemble à la meilleure saison de sa carrière. En passant encore une fois très proche du Grand Chelem calendaire et en remportant le Masters, le Serbe s'est illustré partout de la plus belle des manières. Mais cela ne suffit pas pour convaincre l'ATP de lui décerner des récompenses, d'après les dernières nouvelles.

Malgré son statut de meilleur joueur de tous les temps, Novak Djokovic a du mal à convaincre le public. Lors des tournois, il est régulièrement sifflé et il semble avoir décidé de laisser tomber l'affaire en acceptant ce rôle du méchant. D'ailleurs, l'ATP elle-même n'a pas très envie de le voir triompher puisque son coach Goran Ivanisevic n'a même été récompensé par la palme du meilleur entraîneur de la saison...

Sinner encore mis à l'honneur

Grâce à une excellente fin de saison où il a enchaîné les titres et les grosses récompenses, Jannik Sinner a marqué les esprits. En réussissant à offrir la Coupe Davis à l'Italie au prix d'un immense effort pour se défaire de Novak Djokovic après avoir sauvé des balles de match, il a convaincu l'ATP de récompenser ses coachs Darren Cahill et Simone Vagnozzi. Le duo triomphe devant Juan Carlos Ferrerro, coach de Carlos Alcaraz et Goran Ivanisevic qui s'occupe de Novak Djokovic. Un message fort envoyé au Serbe.

Tennis : Djokovic se lâche sur Alcaraz https://t.co/r52II9MXEa pic.twitter.com/LwerNQfevw — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

Une attribution ridicule ?

L'ATP avait déjà attribué à Jannik Sinner l'award du joueur préféré des fans plus tôt dans la semaine et l'Italien a aussi remporté le point le plus épique de l'année, en demi-finales du tournoi de Miami face à Carlos Alcaraz. Cette attribution décernée à ses coachs a fait réagir Novak Djokovic sur les réseaux sociaux, qui a tout de même tenu son dernier bourreau en date. « Finir l’année numéro 1, remporter trois Grands Chelems, le Masters et marquer l’histoire de ce sport ne suffit pas, mon cher coach » déplore le Serbe. Il faut dire que l'ATP n'a pas très envie de soutenir un joueur qui a créé un syndicat de joueurs concurrent...

