Tennis : Nadal bientôt de retour, elle l'attend de pied ferme

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent depuis son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie en janvier, Rafael Nadal s'apprête à faire un ultime retour à la compétition. Après un an sans jouer, le Majorquin est plongé totalement dans l'inconnu et il paraît très difficile de le voir retrouver le très haut niveau à 37 ans. Mais un rendez-vous l'attend particulièrement : Roland-Garros qui semble être l'endroit parfait pour dire au revoir au tennis.

Après autant d'années passées au sommet, Rafael Nadal s'apprête à tirer le rideau sur une carrière exceptionnelle. Le Majorquin a connu une année blanche et il va revenir à la compétition en tout début d'année 2024 en espérant jouer le plus possible pour retrouver la forme. Lors de la conférence de presse tenue par la FFT ce jeudi, Amélie Mauresmo, la directrice de Roland-Garros, s'est exprimée à ce sujet.

Reprise sous haute surveillance

En annonçant son retour à la compétition au tournoi de Brisbane en tout début d'année, Rafael Nadal sait qu'il va devoir mettre les bouchées doubles pour espérer gros. Le Majorquin sera en tout cas très attendu comme l'a annoncé Amélie Mauresmo. « On est en contact avec son équipe. On est ravi pour lui. Il n'avait qu'une envie, choisir sa sortie. Sur sa venue ou pas à Roland-Garros, il faut attendre de voir comment se passe la reprise et voir si son corps tient. On fera déjà un point après l'Open d'Australie » promet la directrice du Grand Chelem parisien.

Une sortie magnifique ?

Depuis que Rafael Nadal a annoncé que 2024 serait probablement sa dernière année sur le circuit, beaucoup l'imaginent ranger les raquettes au tournoi de Roland-Garros, où il a connu ses plus belles émotions tout au long de sa carrière. Mais il aura la chance d'avoir deux occasions de le faire l'année prochaine puisque les Jeux olympiques se disputeront sur les courts de Roland-Garros. « On touche du bois, on espère tous le revoir à Roland-Garros mais surtout qu'il choisisse sa sortie, c'est ce qui est le plus important » ajoute Mauresmo avant qu'Ivan Ljubicic, amusé, ne rajoute : « Arthur Fils m’a écrit et m’a dit que Rafa jouait à un très haut niveau. J’attends toujours de grandes choses de lui. »

Le doute, une première

A 37 ans, Rafael Nadal n'a jamais connu une situation pareille dans sa carrière. Pas épargné les blessures, il n'avait jamais été absent aussi longtemps du circuit et surtout, c'est bien la première fois qu'il prend la parole en disant qu'il ne sait pas bien à quoi s'attendre. Les premières semaines seront peut-être déterminantes, tout en sachant qu'une nouvelle blessure serait terrible pour lui. Réponse à Brisbane le 1er janvier...