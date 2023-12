Un Youtubeur à l'Open d'Australie, l'incroyable histoire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs mois, Jules Marie s'est lancé sur Youtube pour partager son quotidien sur le circuit ATP. Une aventure, qui devrait l'amener en Australie en janvier prochain. 226ème mondial, le joueur français de 32 ans est dans le cut pour les qualifications de l'Open d'Australie, l'un des quatre Grand Chelem. Avant de repartir sur une nouvelle saison, il a évoqué ses impressions.

« On l’a fait, je vous emmène dans les coulisses des qualifs de l’open d’Australie 2024, l’un des quatre des 4 plus gros tournois du monde. Tellement heureux, un rêve se réalise… C’est là où depuis 2 ans mon hashtag prend ton son sens : #jamaistroptard ». Sur Instagram , il a annoncé la nouvelle à ses Breakers, ses fans qui suivent ses vidéos sur Youtube . 226ème mondial ce mardi, Jules Marie peut prendre son billet pour Melbourne. Le Français de 32 ans, qui reste sur deux victoires lors de ses trois derniers tournois sur le circuit Futures, vient de se donner le droit de disputer les qualifications de l'Open d'Australie pour la première fois de sa carrière.

Une fin de saison canon

Un accomplissement pour ce joueur, qui avait tout plaqué il y a sept ans. A 25 ans, Jules Marie avait dit stop au circuit ATP après quelques apparitions sur le circuit Challengers. « J’étais 228e à l’époque. J’ai commencé à perdre cinq ou six fois de suite contre des joueurs comme Alexander Zverev, Andrey Rublev, ou encore Kyle Edmund, des joueurs qui ont été très très bons par la suite. C’est devenu compliqué. Je n’y croyais plus trop » a-t-il déclaré à RMC Sport. Le Français se contentait de disputer des tournois CNGT, sur le territoire hexagonal. Puis arrive le premier confinement. Accompagné de son frère, il a eu la bonne idée de lancer sa chaîne Youtube afin de dévoiler les coulisses du circuit français. Au fil des vidéos, la motivation revient et Marie décide de s'offrir une nouvelle chance au plus haut niveau.

« L’histoire est belle »