Tennis : Halep trahie par Mouratoglou, vers une fin de carrière ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne numéro 1 mondiale, Simona Halep vit un cauchemar depuis la fin de l'année dernière. En effet, la Roumaine, qui a remporté 2 titres en Grand Chelem au cours de sa carrière, a été contrôlée positive à un produit dopant. Suspendue provisoirement pour 4 ans, elle se bat toujours pour tenter de redorer son image, elle qui nie depuis le début avoir pris délibérément le moindre produit. Elle fera face au Tribunal arbitral du sport (TAS) en février pour sa dernière chance.

Très réputée dans le monde du tennis, Simona Halep est l'une des joueuses qui a connu le plus de succès dans les années 2010. Titrée à Roland-Garros et à Wimbledon, elle a marqué l'histoire de son sport et de la Roumanie. Son contrôle positif a surpris tout le monde lorsque la nouvelle est sortie puisque quand on la connaît, on devine l'aura d'une immense championne qui a consacré sa vie à son sport. Elle a récemment pris la parole pour s'exprimer face aux éléments.

Mouratoglou pas assez vigilant ?

Contrôlée positive au Roxadustat, un produit qui permet un meilleur apport en oxygène dans le sang, Simona Halep a toujours nié avoir triché malgré des irrégularités trouvées dans son passeport biologique également. Il y a quelques semaines, c'est son ancien coach Patrick Mouratoglou qui a expliqué que l'erreur venait de son équipe. « Nous lui avons donc proposé de prendre du collagène et nous lui avons apporté du collagène d'une entreprise. Il se trouve que ce collagène était contaminé, il n'y avait aucun moyen de le savoir. Mais je me sens responsable de ce qui s'est passé parce que c'est mon équipe. C'est donc moi qui lui ai apporté ce collagène » avait déclaré l'ancien entraîneur de Serena Williams notamment.

Une confiance ébranlée

Même si Simona Halep expose ses arguments depuis des mois devant les autorités, elle n'est pas prête de revenir sur le circuit un jour. Interrogée récemment par Euronews , elle a expliqué qu'il fallait attendre le mois de février pour son passage devant le TAS. « J'aurais aimé qu'il le dise un peu plus tôt. Cela fait déjà un moment que j'ai arrêté de travailler avec l'académie. Quand je me suis retrouvée dans cette situation, c'était difficile à gérer parce que j'ai toujours fait confiance à mes équipes. J'ai toujours fait confiance et là, ma confiance est un peu brisée. Et dans le futur, je ne sais pas comment ça va se passer, si je peux à nouveau faire confiance » a-t-elle réagi à la prise de parole de Patrick Mouratoglou.

Vers une fin de carrière ?