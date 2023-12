Tennis : Un scénario incroyable pour Nadal, son clan n'ose pas y croire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent des courts depuis son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie en 2023, Rafael Nadal s'apprête à faire son grand retour à la compétition quasiment un an jour pour jour après. Le Majorquin se prépare à vivre ce qui serait sa dernière année sur le circuit professionnel. D'ailleurs, il ne s'attend pas spécialement à connaître un grand succès mais la vérité pourrait être toute autre si les premières semaines se passent bien. C'est en tout cas une éventualité à laquelle son entourage se prépare.

Il est impossible de savoir exactement dans quel état de forme Rafael Nadal réapparaîtra sur le court à Brisbane dans une semaine à peine. Le Majorquin a tout fait pour s'entraîner au mieux ces dernières semaines et d'après ses partenaires, il a plutôt la forme. Mais à 37 ans, un retour plongé dans l'inconnu sera forcément difficile et il aura besoin de matches pour connaître vraiment ses objectifs. Depuis qu'il a annoncé que 2024 serait probablement sa dernière année, il n'est revenu sur ce sujet...

Un retour très attendu

Dans quelques jours, nous connaîtrons le premier adversaire de Rafael Nadal. Pour rappel, le Majorquin est redescendu très loin au classement et bénéficie de son classement protégé pour intégrer les tournois. Par conséquent, il ne sera pas tête de série et pourra tomber contre n'importe. A Brisbane, il retrouvera Holger Rune, Grigor Dimitrov , Ben Shelton, Andy Murray et même Ugo Humbert, de belles têtes d'affiche qui animeront également le tournoi. Après des semaines d'entraînements, il va s'envoler pour l'Australie pour un bon mois de compétition.

Une retraite repoussable ?

Âgé de 37 ans, Rafael Nadal n'a plus beaucoup de temps devant lui. Celui qu'on annonçait retraité à 30 ans à peine repousse plus que jamais les limites et les blessures deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Mais en cas de succès, le Majorquin pourrait y réfléchir à deux fois, lui qui ne semble pas avoir décidé de l'endroit où donner ses derniers coups de raquette. « Quitter un sport que vous avez pratiqué toute votre vie, qui vous rend accro à cause de cette montée d’adrénaline particulière, est très compliqué. Il ne veut pas fermer la porte. Si tout va bien et qu’il peut tenir, pourquoi ne pas continuer ? Mais il y a trop d’inconnues pour savoir où nous en serons dans un an. Tout peut arriver » confie Carlos Moya.

La magie peut encore opérer