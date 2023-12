Tennis : Nadal bientôt de retour, il l'annonce en grande forme

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grand nom du tennis depuis presque 20 ans, Rafael Nadal s'apprête à effectuer un retour inattendu sur le circuit ATP. Le Majorquin a annoncé qu'il viendra à Brisbane pour son tournoi de reprise à la toute fin du mois de décembre. A 37 ans, il semble avoir d'autres plans que ceux de terminer sa carrière sur un dernier tournoi d'adieu. Depuis quelques semaines, il met tout en œuvre pour retrouver la forme et s'entraîne beaucoup. Après Arthur Fils, c'est son vieux copain Richard Gasquet qui a tapé la balle avec lui dans son académie.

Après avoir passé une semaine au Koweït avec le jeune Français, Rafael Nadal est retourné chez lui à Majorque pour les fêtes de Noël en famille. L'Espagnol semble revenir en très bonne forme d'après les propos d'Arthur Fils et visiblement, il est sur une pente ascendante. Pour rappel, le tournoi de Brisbane débute à la toute fin du mois, il lui reste donc une dizaine de jours pour peaufiner tout ça. Richard Gasquet a apporté plus de précisions sur l'état de son homologue espagnol, lui qui a fait le voyage dans son académie pour taper la balle.

« Rafa sera compétitif, je n'ai aucun doute »

Interrogé par L'Equipe à l'issue d'une belle séance d'entraînement, c'est sûrement la phrase qu'il faut retenir des propos de Richard Gasquet. Le Français issu de la même génération que Nadal, longtemps considéré comme le meilleur à leur plus jeune âge. « On s'est entraînés dimanche ensemble, pendant 3h15. Très bonne intensité. Comment je l'ai trouvé ? Ça ne fait qu'une quinzaine de jours qu'il a repris les points. Forcément, il lui manque un peu de temps. Mais bon, il joue déjà très bien. Quand tu arrêtes aussi longtemps, ce n'est pas évident au niveau du rythme. C'est toujours le même à l'entraînement. Tu vois la hargne, la concentration, toujours la même chose. Il m'a raconté qu'il mettait du temps à revenir, mais j'ai senti qu'il n'avait plus mal. Il va bien jouer cette année (en 2024). Au début, il faut du temps. Mais il sera compétitif, je n'ai aucun doute » s'est confié l'ancien numéro 1 tricolore.

Tennis : Alcaraz abandonné, vers des débuts compliqués ? https://t.co/U1hRCmzEsj pic.twitter.com/yGMe3F40ln — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Un retour au sommet difficile

Arthur Fils avait déjà donné la tendance en confiant que Rafael Nadal jouait déjà très bien. Cette nouvelle déclaration de Richard Gasquet ne fait que raviver la flamme dans le cœur des fans du Majorquin qui ne s'attendaient peut-être pas à autant d'optimisme. « Tu ne sais jamais jusqu'où, c'est compliqué de savoir s'il va gagner Roland-Garros à nouveau. Je n'en ai aucune idée. Mais il va se donner les chances d'aller très loin. Ce genre de choses, ça se joue jour après jour, semaine après semaine. Tu ne peux pas savoir jusqu'où ça va mener. Personne ne le sait, lui-même ne le sait pas. Ce que je sais moi, c'est qu'il se donne la chance de pouvoir rejouer au plus haut niveau » mesure-t-il.

Un champion unique

Très apprécié de tous, Rafael Nadal avait manqué au circuit en 2023. L'Espagnol semble être en meilleure forme qu'il y a quelques semaines et la douleur s'estompe petit à petit. Pour rappel, il a annoncé que l'année 2024 serait probablement sa dernière sur le circuit professionnel. S'il ne s'attend pas vraiment à revenir au plus haut niveau, sa sortie sera fortement surveillée. Il fera son aventure étape par étape...