Tennis : Nadal au sommet, il reçoit un incroyable cadeau

Absent depuis quasiment un an du circuit ATP, Rafael Nadal reste un champion à l'aura exceptionnelle. L'Espagnol fait beaucoup parler de lui même lorsqu'il ne joue pas et l'annonce de son retour à la compétition dans deux semaines à peine a suscité énormément de réactions. Récemment, c'est un fabuleux cadeau qui a attiré l'attention puisque Nadal a reçu un maillot d'un célèbre champion du monde argentin : Lionel Messi.

Arrivé aux Etats-Unis l'été dernier après son passage au PSG, Lionel Messi n'a pas réussi à sauver la campagne de son nouveau club en championnat, l'Inter Miami. En vacances, son nom a fait parler récemment dans la sphère tennistique puisqu'il a offert l'un de ses maillots portés lors de son parcours de champion du monde il y a un an à Rafael Nadal. Un cadeau de plus que le joueur a affiché dans son musée.

Un joli cadeau

Depuis quelques années, Rafael Nadal a créé dans son académie une partie musée qui retrace entre autres les plus grands moments de sa carrière : tenues, trophées, raquettes... Tout est fait pour plaire aux fans de tennis et de sport en général. Le Majorquin vient d'accueillir une toute nouvelle pièce dans sa collection puisque Lionel Messi a offert l'un de ses maillots signé et porté lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, remportée par l'Argentine.

Un juste retour des choses

Même si Rafael Nadal est un grand fan du Real Madrid, il porte une grande admiration pour celui qui a fait briller le FC Barcelone pendant de si nombreuses années. L'année dernière, au moment des Laureus Awards pour le meilleur sportif de l'année, l'Espagnol avait rendu un vibrant hommage lorsqu'ils étaient tous les deux nommés en disant que Messi méritait ce titre plus que tout. « Pour Rafa. Avec beaucoup d’amour et admiration » a répondu l'Argentin avec ce maillot.

Un respect mutuel

"Sans voix" au moment de recevoir un tel hommage, Lionel Messi a également un profond respect pour Rafael Nadal malgré sa discrétion. L'Espagnol, lui, n'a jamais caché son attirance pour le football, lui qui aurait même pu suivre la trace de son oncle Miguel Angel. En fin de carrière, Lionel Messi a pris une grande décision cette année. Rafael Nadal est un peu dans la même situation et va tenter de rebondir très prochainement.