«La plus belle folie de ma carrière», Messi lâche un gros message

La rédaction

Il y a un an jour pour jour, l'Argentine climatisait l'équipe de France en finale de la Coupe du monde au terme d'un match au scénario rocambolesque et s'offrait son troisième sacre mondial de son histoire. Ce dimanche 18 décembre, Lionel Messi, auteur d'un doublé lors de la finale, a posté un message fort sur ses réseaux sociaux.

C'est un jour maudit pour certain et un jour historique pour d'autre. Il y a un an jour pour jour, l'Argentine de Lionel Messi accomplissait la prouesse d'inscrire une troisième étoile sur son maillot, après sa victoire étriquée face à l'équipe de France à la Coupe du monde au Qatar.

Lionel Messi, grand artisan de la victoire argentine

Et dans cette finale ô combien disputée, un homme s'est particulièrement distingué. Outre Kylian Mbappé évidemment, auteur d'un triplé, Lionel Messi a en effet été marqué de son empreinte ce troisième sacre mondial argentin, s'offrant un doublé.

« Des souvenirs inoubliables qui dureront toute une vie »