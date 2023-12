Ramadan : Galtier a évité un drame, il balance

Amadou Diawara

Ce vendredi, Christophe Galtier est jugé pour harcèlement moral et discrimination. En effet, le coach français se serait mal comporté lors de son passage à l'OGC Nice. Interrogé sur la polémique du ramadan, Christophe Galtier a mis les choses au clair en racontant sa version des faits.

Lors de son passage à l'OGC Nice, Christophe Galtier aurait eu une très mauvaise attitude avec certains joueurs. En effet, le coach français s'est défendu devant le tribunal correctionnel de Nice ce vendredi pour harcèlement moral et discrimination. Alors qu'il aurait eu un comportement répréhensible avec ses protégés musulmans, Christophe Galtier a lâché ses vérités sur le sujet.

«On m'aurait traité d'incompétent»

« Si je suis embêté quand un joueur place la religion au-dessus de tout ? Non, ce n'est pas cela. Je ne suis pas embêté par la religion. je suis juste embêté pour la performance qui ne peut pas être au rendez-vous. La gestion des joueurs musulmans pendant le ramadan ? Ai-je pu heurter, blesser ? Je le regrette. Sur un point mathématique, nous en sommes à 1,78 point par match. J'ai pu représenter l'intégralité de mon effectif, à part Atal touché à l'épaule. J'ai tout mis en oeuvre avec une gestion des temps de jeu. Amine Gouiri n'a pas joué un match pendant la période pour le préserver pour la finale. Qu'est-ce qu'on aurait dit si je n'avais pas géré les temps de jeu ? On m'aurait traité d'incompétent » , a expliqué Christophe Galtier, avant d'en rajouter une couche.

« Si Boudaoui fait un arrêt cardiaque pendant le match ?»