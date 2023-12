Coup dur pour Benzema en Arabie Saoudite

Amadou Diawara

Vainqueur de la Coupe du Monde des clubs avec le Real Madrid l'année dernière, Karim Benzema pourrait de nouveau participer à cette compétition, mais cette fois avec Al Ittihad. Alors que le club saoudien est en lice, le Ballon d'Or 2022 sera de la partie s'il se remet de sa blessure au dos.

La saison dernière, le Real Madrid de Karim Benzema a remporté la Coupe du Monde des clubs. Si le club merengue ne jouera pas cette compétition cette année, le Ballon d'Or 2022, en revanche, pourrait être de la partie.

Al Ittihad va jouer le Mondial des clubs

En effet, Al Ittihad est le septième club qualifié pour la Coupe du Monde des clubs, et ce, en tant qu'invité. Alors que la compétition aura lieu à Djeddah en Arabie Saoudite, l'équipe de Karim Benzema a obtenu son ticket en remportant le championnat (Saudi Pro League) la saison dernière. Al Ittihad aura donc la lourde tâche de se frotter aux vainqueurs de la Ligue des Champions de chaque continent : Manchester City (UEFA), Fluminense (Conmebol), Club Léon (Concacaf), Al-Ahly (CAF), Urawa Red Diamonds (AFC) et Auckland City (OFC). Et malheureusement pour le club emmené par Marcelo Gallardo, il pourrait être privé de Karim Benzema.

Benzema incertain pour la Coupe du Monde des clubs ?