Grosse surprise à l’OL, un cadre du vestiaire réagit

Présent aux côtés de John Textor avant le match de l'OL remporté face à Toulouse ce dimanche (3-0), Jean Michel Aulas s'est rendu dans les vestiaires de son ancienne équipe avant la rencontre. Interrogé au micro de Canal + à l'issue du match, Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé, s'est montré agréablement surpris par cette visite.

L'OL vient de réaliser sa meilleure prestation de la saison. Lanterne rouge de Ligue 1 avec une seule petite victoire au compteur jusqu'alors, le club rhodanien a signé un succès retentissant contre le Toulouse FC ce dimanche (3-0). Une excellente opération pour les Lyonnais dans leur quête au maintien. Et cela a forcément dû plaire à Jean-Michel Aulas.

« Ça nous a fait plaisir de voir que tout le monde était là pour nous soutenir »

Présent aux côtés de John Textor pour assister à la rencontre, l'ancien président de l'OL n'a pas manqué de rendre une petite visite à ses anciens protégés. Interrogé au micro de Canal + à l'issue des débats, Alexandre Lacazette s'est montré agréablement surpris : « Avant le match, on les a vu rentrer au vestiaire. Ça nous a fait plaisir de voir que tout le monde était là pour nous soutenir, mais ce qui se passe en haut, on doit en faire abstraction. On doit s’occuper du terrain et rendre heureux les supporters, comme on l’a fait aujourd’hui » .

Alexandre Lacazette voit triple

En manque de confiance depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette, auteur d'un triplé ce dimanche après-midi, a retrouvé des couleurs. Grâce à ce large succès, l'OL revient à trois longueur de Toulouse, premier non relégable.