Il annonce un coup dur, l’OM va adorer

La rédaction

Véritable prodige en devenir depuis ses débuts en professionnel au Barça, Ansu Fati a souvent vu sa progression être freinée par les blessures à répétition. Désormais en prêt à Brighton, l'ailier espagnol ne déroge toujours pas à la règle. Présent en conférence de presse ce vendredi, son coach, Roberto de Zerbi, a annoncé son forfait pour le match de Ligue Europa face à l'OM jeudi prochain.

Fréquemment sujet au blessure avant son départ en prêt à Brighton cet été, Ansu Fati n'a pas trahit sa réputation. Auteur d'un début de saison correct avec son nouveau club, l'ailier espagnol a rechuté. Le joueur de 21 ans avait dû quitter ses coéquipiers prématurément le 25 novembre contre Nottingham Forest (victoire 3-2) en Premier League.

Une absence de 3 mois pour Fati

Et les premiers résultats sont formels : Ansu Fati est touché aux ischio-jambiers et ne retrouvera pas les terrains avant fin février. « Il va lui falloir trois mois à compter d’aujourd’hui pour récupérer. C’est une mauvaise nouvelle pour nous parce qu’il jouait de mieux en mieux et il comprenait nos principes de jeu. Et puis je suis surtout désolé pour lui » , a déclaré son entraîneur Roberto De Zerbi ce vendredi en conférence de presse.

Ansu Fati forfait contre l'OM