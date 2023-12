Ronaldo s’offre un nouvel exploit et surpasse Messi

Alexis Brunet

Dans les prochaines années, il faudra dire adieu à l'une des plus grandes rivalités du sport. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont à l'aube de la fin de leur carrière, mais ils continuent de se montrer performants, certes dans des championnats plus exotiques. Le Portugais vient d'ailleurs de franchir une barre symbolique, puisqu'il a disputé son 1200ème match chez les professionnels.

Début 2023, Cristiano Ronaldo faisait un choix crucial pour la suite de sa carrière. Le Portugais décidé de quitter Manchester United et l'Europe pour rejoindre le club d'Al-Nassr en Arabie saoudite. Le célèbre attaquant disait donc adieu à sa compétition préférée, la Ligue des champions.

Ronaldo a disputé son 1200ème match en professionnel

Cristiano Ronaldo ne joue donc plus dans un grand club européen, et il n'a plus l'occasion de gagner la Ligue des champions, mais cela n'est pas un problème pour lui. Le Portugais est épanoui à Al-Nassr, et il collectionne encore les buts. L'ancien joueur du Real Madrid vient aussi de passer une barre symbolique avec la formation saoudienne, puisqu'il a disputé le 1200ème match de sa carrière chez les professionnels, lors de la victoire de son équipe contre Al-Riyadh.

Ronaldo est au-dessus de Messi

Depuis des années les fans de Messi et Ronaldo s'écharpent pour savoir qui est le meilleur. Pour ce qui est des matches disputés chez les professionnels, c'est le Portugais qui mène donc avec 1200 rencontres. L'Argentin lui est encore bloqué sous la barre des 1100. Précision importante, l'ancien joueur de la Juventus a deux ans de plus que son grand rival.