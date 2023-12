Messi - Ronaldo : Une triste vérité dévoilée sur Neymar ?

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi sont au-dessus du respect dans leurs pays respectifs. Au Portugal et en Argentine, les deux multiples lauréats du Ballon d’or sont même adulés comme Endrick l’avance, reconnaissant même une injustice envers Neymar au Brésil. Critiqué, l’attaquant d’Al-Hilal a été défendu par la pépite brésilienne.

Lionel Messi est tout bonnement adulé en Argentine et encore plus depuis 2021 avec la victoire de l ’Albiceleste en Copa America face au Brésil et un an plus tard pour un sacre au Qatar plaçant pour la troisième fois l’Argentine sur le toit du monde. Même son de cloche pour Cristiano Ronaldo qui est lui aussi considéré comme une idole au Portugal et notamment grâce à l’Euro 2016 remporté par la sélection.

Neymar pris en grippe par les Brésiliens, Endrick enrage

Néanmoins, de par les espoirs placés en lui pour reprendre le flambeau de Pelé en équipe nationale triple champion du monde, Neymar n’a pas répondu aux attentes. Seul lot de consolation, le fait qu’il ait dépassé en septembre dernier Pelé au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Seleçao avec ses 78ème et 79ème réalisations avec le Brésil. Mais ce n’est toujours pas assez pour le peuple brésilien qui n’a pas manqué de critiquer Neymar ces dernières années.

L'Arabie Saoudite lâche une blague sur le calvaire de Neymar https://t.co/i0aebLp7mv pic.twitter.com/rpzBfU4Pw3 — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

«Le joueur est un peu secoué, triste»