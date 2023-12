Tennis : Une retraite au sommet, le meilleur adieu ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Bientôt de retour à la compétition, Rafael Nadal a annoncé il y a plusieurs mois que l'année 2024 serait probablement sa dernière sur le circuit professionnel. L'Espagnol, qui s'apprête à vivre peut-être le plus grand défi de sa carrière, pourrait dire adieu au monde du tennis dans des conditions difficile s'il n'arrive pas à retrouver un peu son niveau. Dans l'histoire du tennis, les exemples de dernier souvenir au sommet sont peu nombreux et bien souvent, les joueurs n'ont pas vraiment le loisir de choisir leur fin.

Comment imaginer qu'un champion tel que Rafael Nadal ne puisse pas finir sa carrière autrement que par un dernier grand frisson au terme d'un combat énorme ? La dernière heure de Roger Federer n'était déjà pas très belle à voir sur le plan sportif puisque le Suisse n'a jamais pu revenir sur le vrai circuit et a fini par terminer à la Laver Cup, un moment qui restera tout de même gravé dans les mémoires. Carlos Moya, le coach de Nadal, s'est confié sur cette éventualité pour son poulain.

Sampras sur un dernier titre

Quoi de mieux que de terminer sa carrière sur une victoire, qui plus est en finale d'un tournoi du Grand Chelem... C'est exactement le scénario auquel Pete Sampras a eu droit même s'il a longtemps laissé planer le doute autour d'un retour à la compétition. L'Américain, contemporain de Carlos Moya, a eu la chance de rester sur une victoire à l'US Open en 2002 face à Andre Agassi et n'a plus jamais rejoué. « Sampras, peut‐être, est celui qui vient à l’esprit comme quelqu’un qui a pris sa retraite comme il le voulait, en gagnant et en étant au sommet. Parmi les autres, Edberg, en son temps, a pris sa retraite en annonçant que c’était sa dernière année, en jouant un excellent tennis et en étant d’actualité » cite aussi l'ancien numéro 1 mondial.

Une fin tellement espérée mais tellement difficile

En général, quand un sportif annonce la fin de sa carrière, c'est parce qu'il commence à être sur le déclin. Certains peuvent se libérer en relâchant la pression mais dans le monde du tennis, il y a eu tellement peu d'exemples de ce type qu'il paraît difficile pour Rafael Nadal de réaliser la même chose, à 37 ans qui plus est. « Personne ne peut dire que le sport est juste. De tous les grands joueurs qui ont pris leur retraite au cours de l’histoire, peu l’ont fait comme ils le souhaitaient. Il y en a eu deux ou trois qui ont pris leur retraite comme ils le souhaitaient. Je suis sûr qu’il y en a eu d’autres, mais je ne vois pas plus de deux ou trois joueurs qui ont pris leur retraite comme ils en rêvaient » poursuit Moya.

Dernier frisson possible ?

Quand on connaît la volonté dont Rafael Nadal a fait preuve depuis toutes ces années, on se dit que s'il revient si tôt dans la saison, c'est qu'il a des idées de retour au très haut niveau. Le Majorquin met tout en œuvre pour jouer le plus possible et connaître un retour heureux. Très actif à l'entraînement ces derniers jours, ils commencent à être nombreux à confier quelques indiscrétions sur l'état du champion...