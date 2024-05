Mercato - Real Madrid : Révolution provoquée par l'opération Mbappé ?

La rédaction

Le Real Madrid peut vivre une fin de saison en apothéose. Champions d’Espagne, les joueurs de Carlo Ancelotti peuvent encore également remporter la quinzième Ligue des Champions de l’histoire du club. Mais les projecteurs continueront d’être braqués sur les merengue à l’issue de l’exercice en cours, puisque Kylian Mbappé devrait débarquer dans la capitale espagnole. Une arrivée qui pourrait provoquer un gros bouleversement pour Jude Bellingham.

Peu aurait imaginé le Real Madrid si haut en début de saison. Orphelins de Karim Benzema, les partenaires de Vinicius sont parvenus à remporter le titre en Liga, réalisant une saison exceptionnelle sur le plan comptable, et peuvent encore prétendre à la Ligue des Champions. Le 1er juin prochain, les pensionnaires de Santiago Bernabéu défieront le Borussia Dortmund en finale de la plus prestigieuse des compétitions pour le match le plus important de leur saison. Si Kylian Mbappé risque bien d’être derrière sa télévision pour regarder ce choc, sa probable arrivée en Espagne pourrait provoquer un grand changement pour Jude Bellingham.

Le Real Madrid perd 6M€ à cause d’un énorme flop ! https://t.co/NiYUnxXmhz pic.twitter.com/URhHuk1slx — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

Bellingham plus en retrait avec l’arrivée de Mbappé ?

Arrivé l’été dernier en provenance du Borussia Dortmund, Jude Bellingham a clairement surpris tous les observateurs. De par son adaptation rapide, d’abord, puis par son positionnement sur le terrain. Évoluant traditionnellement comme un milieu de terrain, l’international anglais (29 sélections, 3 buts) se retrouve parfois positionné comme un numéro neuf par Carlo Ancelotti. Mais d’après Marca , la probable arrivée de Kylian Mbappé pourrait forcer l’entraîneur italien à faire jouer le joueur de 20 ans plus au cœur du jeu.

Un changement qui ne semble pas effrayer Ancelotti