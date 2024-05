Catch : Une star signe avec la WWE et prévoit du lourd

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE voit plusieurs de ses stars arriver au terme de leur contrat cette année, et alors qu’il existait une incertitude le concernant, Drew McIntyre a décidé de prolonger il y a quelques jours. Une grande satisfaction pour l’Écossais qui s’est prononcé sur sa volonté de poursuivre sa carrière au sein de l’organisation reine du catch.

Ce fut l’une des grosses incertitudes du moment à la WWE. En fin de contrat et alors que les discussions étaient engagées depuis plusieurs mois, Drew McIntyre a bien prolongé avec l’organisation reine du catch quelques jours après WrestleMania. Et c’est avec la manière que l’accord a été révélé, Dwayne ‘The Rock’ Johnson annonçant la grande nouvelle sur ses réseaux sociaux à la fin du mois d’avril. « Félicitations pour la signature de ton nouveau contrat , a écrit le catcheur et acteur devenu dirigeant de TKO Group Holdings, la maison mère la WWE, en publiant une vidéo de McIntyre recevant un cadeau de sa part. Comme nous en avons parlé après ton match à WrestleMania, je sais que cette Claymore écossaise (épée) représente tout ce que toi, ta famille et ton pays. » Alors qu’il apparaît aujourd’hui comme l’un des visages de la WWE, Drew McIntyre s’est expliqué sur sa décision.

✍🏼 Drew McIntyre signe un nouveau contrat à la #WWE… et reçoit un précieux cadeau du Rock🗣️ « Comme nous en avons parlé après ton match à #WrestleMania, je sais que cette claymore écossaise représente tout ce que toi, ta famille et ton pays incarnez »pic.twitter.com/zSAsWp2V0P — Bernard Colas (@BernardCls) April 28, 2024

« Je suis dans la fleur de l'âge »

« À ce stade de ma vie et de ma carrière, tout ce qui compte, c'est que je sois heureux et que je puisse passer du temps avec ma famille, ce que je n'ai pas fait depuis 20 ans , s’est justifié Drew McIntyre dans un entretien relayé cette semaine par le Daily Mail. En matière de créativité, je ne peux contrôler que ce qui est contrôlable. Comme nous l'avons vu, ces deux dernières années, les talents bénéficient d'une plus grande marge de manœuvre et d'une plus grande collaboration. C'est formidable, comme vous pouvez le constater à tous les niveaux. Beaucoup de gens s’éclatent et c’est une opportunité pour moi de montrer ce que je peux vraiment faire. » L’Écossais de 38 ans est désormais ambitieux pour la suite : « Nous verrons ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je suis dans la fleur de l'âge et que Drew McIntyre ne s'arrêtera pas de catcher ».

« J’avais besoin d’être viré pour vraiment me retrouver »