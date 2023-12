Nadal - Djokovic : Leur avenir est connu !

La rédaction

Le début de l’année 2024 sera marqué par le grand retour de Rafael Nadal sur les courts, l’Espagnol étant absent depuis près d’un an à cause de sa blessure à la hanche. Interrogé sur le sujet, Andrey Rublev estime que l’avenir de l’ancien numéro 1 mondial est lié à celui de Novak Djokovic.

L’attente arrive à son terme. Alors qu’il n’a plus joué depuis sa défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie, Rafael Nadal va faire son retour dès le début de l’année 2024 au tournoi de Brisbane. L’Espagnol pointe désormais à la 666e position du classement ATP et compte sur ce come-back pour revenir sur le devant de la scène, pour ce qui devrait être sa « dernière année » sur les courts comme il l’a reconnu au début du mois dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. A l’occasion d’un entretien avec The National News , Andrey Rublev estime pour sa part que Rafael Nadal devrait garder un œil sur Novak Djokovic durant cette nouvelle année, et vice-versa.

« Tant que Novak jouera encore, je pense que Rafa essaiera jusqu’à la fin de jouer »

« Je ne suis pas surpris car je pense que lui et Novak sont des joueurs qui jouent pour laisser une trace dans l’histoire du tennis. Tant que Novak jouera encore, je pense que Rafa essaiera jusqu’à la fin de jouer et de gagner des tournois du Grand Chelem , confie le joueur russe de 26 ans. Il en va de même pour Novak. Si Rafa continue à jouer et à gagner à son retour, il est certain que Novak continuera aussi à jouer jusqu’à la fin. »

Djokovic a deux titres du Grand Chelem de plus que Nadal

Novak Djokovic a su profiter de l’absence de Rafael Nadal pour remporter son troisième Roland-Garros en 2023, lui qui totalise désormais 24 titres du Grand Chelem, soit deux de plus que le Majorquin. De quoi prévoir une belle bataille entre les légendes de la balle jaune, si le physique de Rafael Nadal suit la cadence…